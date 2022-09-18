專訪︱泳兒曾陷自我質疑只懂滿足他人　慶幸能粉碎舊我重新出發

歌手泳兒（Vincy）在樂壇打滾至今16年，一直以靚聲而為人熟悉。談起泳兒，過去可能只記得唱到街知巷聞的《感應》，不過近年改以暗黑風格重新出發，一首《溝渠暢泳》讓Vincy重返事業高峰。回望過去十數年，Vincy經歷過多少辛酸、迷惘，終於在粉碎舊我再重生，希望透過自身經歷來讓大家重新認識泳兒，並學懂就算未能高飛，也能在溝渠中暢遊。



撰文、採訪：關穎賢

攝影：陳順禎



泳兒於2006年加入樂壇，入行至今16年。（陳順禎攝）

Vincy於2006年出道開始一直都以乖巧形象唱情歌，在經歷低潮後蛻變成暗黑歌姬唱盡人性慾望，無論造型或曲風都180度大轉變，歌迷及網民卻意外地受落，更讓她迎來事業的高峰。即將於下月假九展STAR HALL舉行《泳兒VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》，Vincy透露以Breaking為演唱會主題，其實是希望以音樂帶領樂迷一同衝破舒適圈，迎接一個沒有極限的無盡人生。

泳兒即將於下月假九展STAR HALL舉行《泳兒VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》。

談到「Breaking」，Vincy笑指可能聽起來可能會覺得負面，但「Breaking」包含了很多意思，透過自己的經歷去讓大家了解如何由粉碎到重組，包括了這幾年的突破，一同去感受「Breakthrough」（突破）。自言內心一直都比較暗黑的Vincy，透露雖然都會唱會自己的經典歌，但不過在像以前般以歌會友，而暗黑系列的歌曲在演唱會中佔了很重要的部份，更笑言演唱會不會有Break（休息）：「唔好飲咁多水，因為想大家全程投入去睇。」

泳兒笑言希望演唱會大家唔好飲咁多水，因為演唱會會以說故事的形式呈現。（陳順禎攝）

提到一改風格及曲風，可曾擔心過樂迷接受不了？Vincy坦言自己其實並不是大家所認識的那麼溫和，只是過去不太懂得如何去表達自己的情緒。加上初出道大部份時間都在自我質疑或者被定了位，才會令外界忽略了泳兒原來可塑性可以這麼大。而暗黑系的自己亦符合真實性格。

一改風格後迎來第二個事業高峰，Vincy認為過去被洗腦做別人想自己做的事，完全忽略了自己的感受，繼而忘記了自己喜歡什麼：「一直以來都很喜歡現在做的（音樂），當然以前的年代都未必好流行這個（暗黑）類型，亦沒有膽識去做。現在來到一個時代的轉變，都是一個很好的Timing。當感到迷惘的時候，轉變對自己來說不會再懼怕，唱了《溝渠暢泳》就發現原來一直等待著這個自己。」

Vincy坦言過去只懂得滿足別人而忽略了自己的感受。（陳順禎攝）

近年樂壇的生態改變了許多，樂迷的接受能力亦比以前高，Vincy認為每個人都不只一個面向，有時候不想讓其他人看到，是怕別人會負評自己。但當毫無顧慮地打開自己，就能夠毫無包袱去做音樂：「以前純粹是一個唱歌的渠道，可能有人寫了一首歌，故事圍繞作曲人，寫詞的又有自己的故事，那麼我就是一個器皿去唱出來，現在由零開始去創作出來， 整件事入血入肉。」

一改風格後獲得網民大讚，Vincy表示很高興現在能夠做自己。（陳順禎攝）

回想起過去，Vincy直言推出了《花無雪》後感到異常空洞，在自我懷疑當中徘徊，完全不再知道自己喜歡什麼。雖然過去都做過自己不喜歡的事，但路必須繼續走下去，就算嘗試喜歡討厭的事，都不會比發自內心的熱血來得有衝勁，然後變成了機械人：「這一行很多人都會給予不同的意見，可以聽得多少？來到這幾年，我很感激大家給意見，但最終都要反問自己。有時候真的要相信直覺，以前只會滿足別人而忽略自己感受，到真正表達自己想法後，就會慢慢找到同路人，然後真正地做回自己。」

Credit

Makeup: Cyrus Lee

Hair: Zivyeunghair@leonardo3

Wardrobe：IRIS & INK - THE OUTLET

Venue：西施畫坊Artfeeling Studio