周國賢個唱展覽《End.y》　37件裝置藝術重拾未《the end》回憶

剛在紅館舉行3場個唱的周國賢（Endy），一向致力於不同類型藝術工作。而今次個唱，便聯同多位藝術創作者，開拓了現代流行音樂藝術之新視野。個唱過後，Edny想將音樂會上的藝術結晶，帶到去另一場地展出，以另一方式展現「音樂」、「美學」與「哲學」的完美結合，從而融合成今次 「End. y的展覽」。

周國賢個唱上的服飾，都極盡視覺享受。 （梁碧鈴攝）

在剛完成紅館演唱會後，Edny便馬上將台上的視覺效果，搬到去上環Major Pop三大文化展覧，當中包括演唱會舞台服裝、場景、幕後工作細節、演唱會短片等，隱藏了 37 件周國賢的回憶裝置藝術。

不少個唱歌衫，都會在場內展出。（官方相片）

《End.Y exhibition》會由現在展出至10月31日，不過當中會分為幾個旅程，第一旅程是即日至9月21日的Kit wan作品展。Kit Wan 是一位香港/ 挪威視覺藝術家, 他透過時裝設計，多媒體藝術裝置，3D畫象，3D動畫及聲音設計等媒介去演譯他眼中的抽象現實世界。

其他活動包括︰藍曬海報工作室及照片展（9月24-28日）、演唱會場景及映音展（9月30-10月9日）、生命密碼裝置展（10月15-31日），詳情將陸續公布。

展覽活動地點：Major Pop Art

三大文化位於上環西街54號

本活動無需提早報名。