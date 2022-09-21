草蜢拍廣告又跑又跳無難度　為下月紅館演唱會狂操體能預告舞不停

組合草蜢的蔡一傑、蔡一智和蘇志威，最近再為天然奶粉品牌拍攝全新廣告。即將10月26日至29日紅館舉行「RE:GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022」的三子透露，年初已開始備戰，開會、練歌和健身。而今次廣告拍攝他們在平地跑、在跑步機上跑，還要出盡全力衝線跑，他們都輕鬆完成任務。

草蜢即將於下月舉行紅館演唱會。

拍廣告又跑又跳，對草蜢來說只是小兒科。

今次草蜢新廣告主打腸道健康，提升免疫力。疫情下舉行演唱會，他們除了鍛練體能，亦要加強免疫力，以保障自己、團隊和觀眾。阿智說：「呢個時候，呢個廣告出現，非常時令！提醒大家要注意身體內外嘅健康，我過往只係靠多飲水。」傑仔說：「腸道健康非常重要，有時我會食益生菌。」蘇老闆就表示小心飲食和多做運動保持最佳狀況。

草蜢透露正積極為下月紅館演唱會狂操體能。

除了跑步，今次廣告還加入很多跳躍動作，當然難不到草蜢，他們還互相提點最靚仔表情管理，導演大讚專業。跳跳紮的草蜢揚言寓工作於娛樂，阿智笑說：「 真係荀工，開工又可以做運動，最開心係今次廣告仲有另一個任務，就係宣揚多運動。嚟緊開演唱會我哋諗住唔落台架啦，一直喺台上唱跳，所以我請咗私人教練又行山游水，確保夠氣同大家喺紅館玩返夠本。」蘇老闆坦言每日在健身室狂操6小時，以保持最佳狀態。傑仔表示為準備開騷，專注健康餐單和加碼操練。