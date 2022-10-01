區子琳新歌《抹去重來》獻熒幕初吻　兩Take完成演戲有天份

區子琳（Paula）昨日（29/9）推出新歌《抹去重來》，原來歌曲與她自己的暗戀故事有關：「我中學時代暗戀咗一個人六年，但從來冇向對方表白，然後我成日喺度諗，如果我表白咗，會係點呢？」已成定局的往事，會因為Paula一個不一樣的決定而有所不同嗎？填詞人Oscar聽過Paula分享這段往事，交出來的歌詞，卻想讓樂迷明白一個道理：抹去重來，不一定能得到想要的。Oscar道：「《抹去重來》係用感情寫呢樣嘢，講緊女主角回望其中一段感情，掛住冇向佢表白嘅人，不停幻想如果有表白會點，會唔會最後分手收場？如果冇分別，空想有乜意思？不如選擇安於現狀，將懷念擺喺心入面。」

區子琳（Paula）最近推出新歌《抹去重來》MV。

基於這個中心思想，《抹去重來》的MV就以歌曲中的一句歌詞：「假使一切可倒流，斗膽開了口」作為創作主線，並由Paula與莫竣名（Louis）飾演已分手的情侶，Paula一直睹物思人，回想起昔日快樂與哀愁片段，時而甜蜜在街中起舞，時而火遮眼在對罵，不過這一切都已成為過去式。

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與素未謀面的Louis扮演情侶，Paula坦言緊張到極致，她說：「拍攝當日先係第一次見面，又冇對過戲，開頭係好緊張又陌生，好在Louis經驗比我豐富，裏面有一場嗌交戲，佢都有教我點樣可以更入戲。」不過數到最令Paula驚恐的一幕，必數她在鏡頭前交出熒幕初吻，雖然只是蜻蜓點水式點到即止，但她已道：「我係極度不知所措，好在Louis有好好導我入戲，算係唔錯嘅初體驗。」Paula從沒有演戲經驗，但想不到她表現優秀，Kiss這一幕只演了兩Take導演便收貨，Paula也因自更添自信，演出更見得心應手，拍攝過去她更笑言：「原來演戲都幾好玩，日後都想作更多不同類型的嘗試。」