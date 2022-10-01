許志安直播哽咽演唱新歌《人與人之間》：希望成為一個更好的自己

許志安今年3月加盟環球唱片後，正式回歸樂壇，並於昨晚（30日）舉行了網上直播音樂會《Human Live》，與樂迷分享對人生的體會。許志安獻唱出不同時期的歌曲，包括：《一步一生》、《一家一減你》、《前程錦繡》、《心血》、《流淚行勝利道》，以及新歌《人與人之間》。期間更邀請到圈中好友兼新歌作曲人、監製Eric Kwok到場，Eric Kwok大讚：「在我心目中，安仔的聲音係唔會『娘』（過時），這聲線是獨一無二！」

許志安今年3月加盟環球唱片後，正式回歸樂壇，並於昨晚舉行直播音樂分享會。

許志安以名曲《一步一生》為《Human Live》揭開序幕，他說：「用呢一首歌作為今次演出嘅第一首歌，我覺得係特別有意思，因為我完全感受到呢四個字嘅重量」他又分享自己感到些許緊張，他表示：「現時心情有少少緊張，拿著咪看似已經習慣，但又有點陌生。我會好好珍惜今晚，拿著咪用心為大家唱歌！」並透露這段時間停下了腳步，是為了讓自己有更多時間去沉澱、思考，希望裝備自己，成為一個更好的自己。

許志安久未露面，終於推出新歌。

音樂會期間安仔邀請到Eric Kwok登場，二人聊人生、聊音樂，更激動相擁。Eric Kwok分享有一次與安仔錄音，當時安仔怕自己的聲線會『娘』(過時)，但Eric Kwok卻說：「很高興你終於回來。」

今次Eric Kwok為許志安度身訂造新作《人與人之間》，他認為旋律配合歌詞的呈現令歌曲感覺很特別，因為歌詞沒有一句重覆，亦沒有刻意說教，只平實地描繪人生不同片段，猶像一齣電影。而聽眾亦會不期然代入期中，這首歌就化成們的人生的電影，感動自然而來。

許志安邀請到好友兼新歌創作人Eric Kwok到場分享新歌背後的細節。

對此安仔都有同感，更非常喜歡曲中的一句歌詞：「平靜出生/平靜出殯」他認為人生有時候就是這麼簡單，但當中有悲歡離合、甜酸苦辣；而人與人之間亦會有愛、憎惡、競爭等等，不同人生階段都寫在歌曲之中。

許志安表示過去幾年聽了腳步是為了讓自己有更多時間去沉澱、思考，希望裝備自己，成為一個更好的自己。

在音樂會尾聲，安仔衷心感激多年來合作過的台前幕後，他回顧過往的作品，留意到自己聲線的轉變，覺得自己在不斷的成長，最後送上《流淚行勝利道》希望大家有力量迎戰未知的未來。