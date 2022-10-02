鄭伊健紅館演唱會罕有開三面大玩藝術美學　騷後同老婆悠長假期

鄭伊健日前突發宣布相隔三年多，於11月21至24日、26至27日重返紅館開共六唱演唱會「Here & Now 2022鄭伊健演唱會」！早前為了慶祝開騷，唱片公司特別為伊健舉行發布會，更送上生日蛋糕預祝他後日（4日）55歲生日！

伊健相隔近4年再開紅館演唱會！（梁碧玲攝）

大會安排了生日蛋糕為後日10月4日生日嘅伊健預早慶祝！（梁碧玲攝）

伊健接受訪問時表示，開騷的決定都好突然，雖然公司安排了很久，但由於疫情關係不停變化，到最後才正式着手籌備，現時亦很享受整個過程。提到今次演唱會改成三面台，伊健透露今次是首次在紅館舉行三面台，考慮到過去已經辦過多次四面台的演出，所以希望能夠將新鮮感帶給歌迷及觀眾：「有個諗法希望做到出嚟，喺視覺上希望大家好似睇緊一套Live嘅電影，有歌又有表演，都幾得意。」並指屆時會有視覺藝術美學來襯托歌曲。

伊健即將於11月舉行6場紅館演唱會。（梁碧玲攝）

提到今次在舞台花了很多心思，伊健透露由於早前發生演唱會舞台事故，大家都要格外小心：「 都係一個挑戰，希望將件事由逆變正。」雖然自己是一個歌手，但舉行演唱會並不是一個人的是，所以合作的團隊都非常重要。至於今次開三面台，在防疫措施方面可能會影響到入場人數，問到會否加場，伊健笑言要交給公司決定，現時只專注於將流動電影的概念做好。問到太太蒙嘉慧會否從日本返港撐場，伊健直言暫時還未知道，但當然希望對方出現。

今次伊健即舞台改為三面台，仲會加入流動電影嘅概念。（梁碧玲攝）

音樂電影設計和劇本都由伊健親自操刀，而演唱會都會分拆幾部份，主題都圍繞這幾年世界的變化，希望觀眾和歌迷欣賞完畢會帶著希望離場。完騷後會留更多時間飛到日本陪伴太太？伊健謂：「我不嬲都好贊成大家出外睇多啲，係咪去日本又未必嘅有好多地方。所以我都講，呢幾年都有好多人都決定或試下去第二度住，其實可以諗得輕鬆啲。一生人咁長，可以試下悠長假期，望下個世界係咪真係適合自己。」至於去哪裡來個悠長假期，伊健希望可以多去幾個地方，因為覺得世界變化愈來愈快。

其後伊健講到自疫情以來，有很多人都患上「疫情肥」，並指身體狀態非常重要，很多人因為未能外出、戴口罩等因素而無法做運動，所以鼓勵大家要留意健康。問到是否經常話太太蒙嘉慧肥，伊健立即否認，並搞笑指：「佢係強壯咗啫，好坦白肥就係肥，強壯就係強壯。強壯係好事嚟，但強壯後唔再操就會變肥。」