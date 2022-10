無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》昨晚(2/10)舉行決賽,分別由任暟晴(Jasmine)、黃洛妍(Janees)、趙紫諾(Sabrina)奪得冠亞季。賽前大熱的趙紫諾失落冠軍,在訪問前竟然激動流淚。



《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾。(梁碧玲攝)

隊員出現令趙紫諾忍唔住喊。(梁碧玲攝)

趙紫諾接受《香港01》訪問前,在通路出口見到其中一位學員江廷慧(Vivian),除了表現出十分驚喜之外,眼淚更突然之間湧出,還頭也不回地衝上前擁抱江廷慧。之後趙紫諾再次《香港01》訪問,表示因為看見江廷慧所以十分激動,她說:「因為見到Vivian,佢一開始就對我好好,教我廣東話。」

趙紫諾表示因為隊友經常幫助她,所以見到他們後十分感動。(梁碧玲攝)

她一邊流淚一邊笑地說:「所以我唔想見到佢哋,特別係Vivian,真係唔想見到佢哋,我會喊死。我而家(已經)喊死。」她續說得到季軍十分開心,還多謝了觀眾的支持。她說:「同埋好多謝family,評判同埋所有工作人員,然後我最想多謝就係我全部朋友,因為佢哋陪我嘅時間最長。No matter what I go through,they always be with me(每論我經歷什麼,他們也一直陪着我)。好多謝同埋好愛佢哋。」