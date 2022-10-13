專訪｜草蜢疫情狂做運動體能達人生巔峰　提醒歌迷入場前要練氣

香港男團始祖草蜢出道37年，繼2017年世界巡迴後，今年回歸紅館舉行一連四場演唱會《RE: GRASSHOPPER CONCERT草蜢演唱會2022》，配合全港首創的視覺技術，將所未見的風格獻給歌迷，並預告施展渾身解數化身「草蜢2.0」跳足3個鐘！



撰文：關穎賢

攝影：梁碧玲



草蜢相隔5年再開紅館騷。（梁碧玲攝）

過去兩年因疫情爆發而導致全球幾乎停擺，對草蜢來說亦一樣。相隔5年重返紅館舞台，體會特別深，為了讓身邊人及歌迷帶來正能量，三子可謂費盡心思，將經典歌曲重新改編，務求帶來新鮮感。草蜢透露因疫情的緣故而不停Upgrade自己，每天進狂增驚人運動量：「我哋比過往狀態更加好，已經去到2.0，藉著演唱會Reunion（重聚）一下，用音樂Rearrange（重編）之後，同大家Rehab（復康）一下。」

草蜢即將於10月16-29日在紅館舉行一連四場演唱會。

過去所有演唱會草蜢都特別設有瘋狂舞台機關來挑戰體能極限，蔡一智坦言由於早前發生了演唱會機關意外，政府對於舞台的新措施有所規限，令演唱會無辦法以另一個方式呈現，但反而現時的概念更加好，更透露由於今次加入了全港首創的視覺技術，歌曲之間無縫接軌，整個演唱會將會讓大家帶來另類體會，坐在山腰及山頂的觀眾反而有福：「今次投放好多資源，非常貴！」蔡一傑聞言則笑說：「可能林珊珊都唔想知幾多錢，因為佢要畀錢，以提提所有觀眾朋友山腰山頂位置最佳。」

蔡一智透露今次舞台設計方面落足心機，更加入了投資天價的視覺技術。（梁碧玲攝）

蔡一傑指三子在疫情期間瘋狂做運動，體能已經到達人生巔峰。（梁碧玲攝）

一向愛錫歌迷的草蜢每次都會將最好的獻給歌迷，除了有十幾人的大樂隊之外，另外更加入管弦樂團：「好多時候管弦樂嘅處理都會係慢歌，但今次好巧妙地編入快歌當中，做編曲做了好多Version，籌備過程好似做咗幾張大碟一樣，幾乎隻隻歌都重新編曲，將好多經典或者好鍾意聽到嘅元素，然後重新編製過。」

蘇志威透露今次舞蹈藝員喺台上面嘅時間超過100分鐘，提醒歌迷入場前一定要練氣。（梁碧玲攝）

蘇志威透露由於草蜢的體能登上巔峰，排舞老師指三子又再破記錄，並提醒歌迷入場前一定要練氣：「舞蹈藝員喺台上面嘅時間超過100分鐘，所以舞台一定好精彩！」傑仔則表示草蜢每次開騷都會做足200分，雖然經過幾十年的洗禮，三人每次都會當自己是新人去做：「我哋三個仍然都係好努力，仍然都係當新人一樣咁去做，機能上面仍然都好努力，仍然肌肉全身！」

三子表示很樂意跟樂壇新人合作。（梁碧玲攝）

提到樂壇生態與草蜢初出道時大不同，一向積極尋求突破的三子表示很希望能跟樂壇新學合作，更指如果有興趣的話，無論是喜歡跳唱、快歌、男團或女團，只要來看演唱會都很樂意邀請大家上台盡興一番。問到可有留意新一代的歌手，三人大讚Serrini、Gareth. T、 MC張天賦、洪嘉豪、Tyson Yoshi、林家謙等人，並寄語一眾新人要同心協力，努力維護廣東歌。

+ 5

Credit：

化妝：江中平化妝室

髮型：Heibiemok @artifylab