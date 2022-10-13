湯令山首個演唱會優先訂票兩小時即爆滿　公司即加開一場至三場

歌手湯令山（Gareth.T）的首個個人演唱會《Gareth.T湯令山 November Rain 2022 》將於11月18 - 20日於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，昨日（12號）開始優先訂票，結果兩小時內立即爆滿！Gareth.T得知好消息後按示：「好開心知道這個消息，不過任務仍未完成，還有很多很多很多準備工夫要做！我會繼續努力！多謝支持。」

湯令山（Gareth.T）的首個個人演唱會《Gareth.T湯令山 November Rain 2022 》

今次Gareth.T的演唱會以2020年底寫的歌曲《November Rain》命名，當時 Gareth.T 創作了 《November Rain》獻給已故的叔叔，是一首對他非常重要的歌曲。而《November Rain》的海報之中，見到Gareth.T拿著一個水壺，人站於小小沙漠之上，準備淋幾棵鐵花。Gareth.T直言：「我希望在11月，為文化沙漠下一場雨，我就係個場雨」簡單兩句形容，已經令樂迷充滿幻想及期待這場大雨會怎樣為樂壇哉出奇葩（珍奇的花朵）？

公司決定為他加開11月20日場次，由原定11 月18及19日的兩場，加開至3場！

從一名 bedroom producer 走到今天，邁向雙語流行歌手之路，Gareth.T絕對已經是樂壇奇葩。演唱會還未正式公布，他就已經在自己IG上發放meme圖，發佈疑幻疑真的演唱會消息，以一張聲稱是fan club惡搞的meme圖「TONG I DRINK 22 LIVE」開玩笑，但因為未開售內部認購已經反應熱烈到秒速停接單，所以大眾未收到消息前，公司決定為他加開11月20日場次，由原定11 月18及19日的兩場，加開至3場！

以一張聲稱是fan club惡搞的meme圖「TONG I DRINK 22 LIVE」

談到今次演唱會，Gareth.T坦言有點焦慮，因為要籌備的事太多，由舞台，音樂、表演、以至演唱會紀念品，他都一一參與其中製作，忙但亦樂在其中。他充滿信心地表示到時一定會為大家帶來視覺、聽覺上的奇觀，樂隊與弦樂伴奏以至神祕嘉賓，都一定令觀眾覺得難忘：「忙有時會令我焦慮，但依家最大嘅情緖當然係興奮，我有責任要比到最好嘅表演比觀眾，所以我咩都參予，我自己演唱會，我一定係肩負最大責任個一人！辛苦一點沒問題，最重要出來成果滿意。」

對於今次演唱會Gareth.T坦言有點焦慮

另外，Gareth.T亦在IG上發布了一張給自己的筆記（演唱會版）並記著這七大重要事項，Gareth.T說他一定會做到。

Gareth.T亦在IG上發布了一張給自己的筆記

1. 歌迷，朋友最重要，不要在我首次個人演唱會令他們失望

2. 每日練歌，因為這樣唱歌才不會不夠氣

3. 打拳、跑步和跳繩時，不要留力，因為帶氧運動很重要

4. 學習妥協和接受，出現小問題和失敗只是正常事

5. 如果第一次演出並不完美，先專注做好自己本份，其他都不重要

6. 食得健康，學習適當時候放鬆7.不要弄傷自己，不要踢足球

