輕談淺唱不夜天｜Xxtilldawn自製 canton dark-pop

從音樂領域角度此妹着實由零開始，她常自我批判和比較，沒有精裝名牌音樂大學，也不是幼秉庭訓的音樂尖子，但隨意一句：「對着自己喜歡的，我最懂的便是賴死唔走。」聽着聲線還是幽幽的，但不知何解感到擲地有聲。訪問過程總覺得怯懦小女孩的背後，有一雙貓兒眼探視着。能令大台主監製趙增熹看對了眼，成為她人生第一盞音樂引路燈，她必有其過人之處。完成訪問後，Xxtilldawn給我的感覺是懂得越小、力量卻越大，連我自己也覺得很矛盾。

Xxtilldawn很多時會懷疑自己。

如果不做音樂 什麼也變得沒所謂

Xxtilldawn時常懷疑自己，因為不是音樂科班出身，沒有10級樂器、音樂理論作後盾。她靦腆地說︰「我是一個喜歡特別、多變的人。很想多心地做很多不同的事情，學習很多時也會是極速熱情升溫，但相對降溫速度也是一樣快，所以很多事情也無以為繼。直至遇上了音樂，音樂本質有很多的範疇更有很多不同的領域，音樂和我一樣是多變的，可以變成好多個三分鐘熱度，讓我可以源源不絕地深造。」自圓其說但又好像很有道理，筆者感覺有點混亂了！

Dawn認為如果不做音樂 什麼也變得沒所謂。

她沒自信地繼續說着︰「常常覺得自己不是音專出身，其實從來也沒有人說過一定要讀音樂才可以做音樂，但在這圈子行得越久會遇上很多有天份的人，這些比較令自己變得自卑，每天都問自己是否適合這圈子，是否應該繼續走下去？我做的歌不能拯救世界，也不能改變什麼，甚至不是很勵志，有的只是自己的作品陪自己走着這條音樂路。音樂很消耗青春，除了要花很多金錢在器材上，更加要花很多時間去鑽研，但最後還是覺得值得。如果不可以再做音樂，便做什麼也變得沒有所謂了。」

Dawn自覺沒有精裝名牌音樂大學，也不是幼秉庭訓。

Xxtilldawn親自主理音樂歷程

從第一首歌《安慰劑》到新作，最大轉變是心態上由想證明自己，到現在覺得過到自己那關，對作品有信心。「別人評價我，會分得出邊啲可以take！之前音樂製作中，可能好拘泥於形式，太想表現自己，冇enjoy音樂本身，現在心態反而變得輕鬆，反正都冇嘢輸！」

厭世少女腔 vs 廣東Dark –pop。

如何看自己的創作？

安慰劑（2019）──「心態比較緊繃想證明自己，嘗試加好多嘢。」

慌（2020）──「第一首覺得自己製作成熟，步向專業但又未對自己好有信心。」

當代（2020）──「覺得自己唔夠，study咗好多，但未係自己最舒服嘅style。」

安慰劑Alternative ver（2021）──「有啲執著之前做得唔好，想糾正而再製作多一次（但現在睇返，其實嗰時岀完都唔係特別滿意）」

月夜（2021）──「試啲自己少玩嘅嘢，但發現每次live唱都幾enjoy。」

鴕鳥（2021）──「好少寫情歌，但這首歌係好emotion driven地寫，又發現其實自己情感收得好埋，之前都冇乜寫過。」

「上年同今年都有去讀書，我覺得無論自己寫歌、製作，同樣重要，發現對自己態度唔同咗，而家好玩行先，唔會再迫自己。好有趣地，我咁樣梳理一次，終於發現冇動力嘅原因，因為之前就係覺得自己哩樣唔好、果樣唔好。我玩嘅係Alternative，我諗聽嘅嘢點轉化落自己度係有趣嘅，genre只係形式，歌入面嘅能量先係個核心，我可能聽惘聞覺得佢好有氣勢好磅礡，我可以拎哩樣嘢用我自己方式表達岀嚟。」（輯錄自Xxtilldawn 與筆者對話中原汁原味的自述）

厭世少女腔 vs 廣東Dark -pop

Xxtilldawn 覺得自己的音樂製作絕對是由零開始。她弱弱地說：「對於樂器與樂理絕對不是手到拿來，只懂得讀書時學的音效技術，每次製作音樂時也喜歡走到街上『採樣』（收集街上不同東西和用上不同方法製造出來的聲音樣本）。例如，馬路旁邊欄杆的金屬聲、指甲刮着樹木的聲音、走過地盤的嘈雜聲等，就是一個門框打橫、打直拍打出來的聲音也不同。然後把這些音效帶回家修飾、雕琢，再合成出來成為作品的原材料。我就是喜歡它們的實驗性與粗糙，這些也能令作品變得很RAW卻又多變。三年後的今天，我已經可以一人從頭到尾自家製作一首完整的作品，也學懂了『想做便沒有什麼事做不到的，肯問肯學便一定有人可以幫到你』。對着自己喜歡的，一定要賴死唔走。這是我的哲學！我也希望將來的作品可以流傳和影響着一個年代。」

這個造型是來自staysafetilldawn 的 三首歌專輯。

廣東dark-pop？羞怯自卑女？作品盤旋在耳邊，那暗黑的厭世少女腔？時而自憐迷惘、舉棋不定，時而鏗鏘有力，時而倔強不屈……筆者又被混亂了！茅塞還未頓開也只能嘆一句：「因為我不再少女！」

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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