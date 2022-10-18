Tyson Yoshi與Serrini合體開騷掀搶飛潮　望帶來非傳統音樂體驗

Tyson Yoshi及Serrini為銀行流動理財應用程式拍攝廣告，兩人更化身Avatar，並在廣告片結尾穿上華麗服飾登上音樂會舞台，呼應早前宣布的全港首個現實X元宇宙音樂會《DuoVerse》。

市民只要於銀行網站登記參與任務，即有機會贏取《DuoVerse》元宇宙或現場的音樂會門票。

Tyson Yoshi與Serrini合體開騷掀搶飛潮。

拍攝期間，Serrini趁空檔分享理財心得，透露之前旅行有時會怕過度揮金，理財應用程式的個人預算功能可以讓自己控制及了解日常使費。而Tyson Yoshi在拍攝空檔亦不忘健身，在音樂會前積極備戰，務求以最佳狀態迎接觀眾：「不是指展示肌肉啊，而是指我會以最健康的狀態，將最好的歌帶給觀眾！」Tyson Yoshi更表示，健身也好，做音樂也好，每做一件事，過程都好緊要，因為過程才是最好玩。

Serrini即將與Tyson Yoshi舉行全港首個現實X元宇宙音樂會。

Tyson Yoshi在拍攝空檔不忘健身。

作為全港首個現實X元宇宙音樂會，Tyson Yoshi對此既興奮又期待：「我曾在某MV化身成卡通人物登場，我萬萬想不到這次更可以用自己的Avatar與Serrini一同在元宇宙對唱！想與我們在元宇宙互動的觀眾切勿錯失這個千載難逢的機會！」Tyson Yoshi期望能藉為大家帶來有別於傳統的音樂體驗。

Tyson Yoshi對全港首個現實X元宇宙音樂會感興奮又期待。

隨時準備好在音樂會以最驚艷姿態示人的Serrini則有「問籌」的煩惱：「最近身邊的親朋好友都一直問我有沒有音樂會門票，但我只想說一句，讀多一點書，喝多一點水，只要有清醒的頭腦，就有機會贏取元宇宙或現場的音樂會門票了！」 Serrini更期待在音樂會與Tyson Yoshi互動，擦出新主流火花。