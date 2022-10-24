周國賢與星星兔合唱《恋花》闖日本樂壇　MV在東京涉谷大電視播放

周國賢（Endy）於上月完成了個人首次紅館演唱會後，立即推出與香港跨媒體創作人及歌手星星兔 ( Sing Sing Rabbit )合唱的日文歌《恋花》。此曲是二人初次合作，也是Endy首次登陸日本樂壇之旅。

周國賢與星星兔合唱日文歌《恋花》。

早於2019年與日本娛樂巨頭「吉本興業」合作的星星兔 ( Sing Sing Rabbit )，因為疫情關係無法如期在日本正式出道，靜待期間仍不斷進行創作、錄音，為迎接一個重新出發的良機而作出多方面準備。星星兔與2019年底完成創作《恋花》，展開長達兩年多的漫長錄音過程。歌曲錄音期間，星星兔感應到：「為何不去找一位男歌手跟自己合唱? 」結果在機緣巧合下，星星兔透過好友穿針引線與識於微時的周國賢合作。

今次是Endy與星星兔首次合作。

二人傾談合作期間，Endy得知她曾經發表「一歌十唱」走紅網絡，之後成為全球首位成功挑戰拍攝太空 MV 的歌手，並開始在日本展開音樂冒險之旅後，深受她對音樂的熱誠、勇於追求夢想的舉動所感動，於是一口答應。《恋花》亦因此由獨唱變為男女合唱的版本，而兩人事隔多年後重逢的故事，正好呼應《恋花》這歌曲。而Endy也十分重視自己首次正式登陸日本樂壇之行。

Endy十分重視自己首次正式登陸日本樂壇之行。

由於Endy、星星兔與日本公司吉本興業均十分重視這次的合作，亦對《恋花》一曲抱有很大的期望，已經安排了鋪天蓋地的宣傳，包括於10月至11月期間在日本全國 Family Mart 便利店、與及人氣電視節目內於29個不同地區電視台、 「渋谷センター（中央）街」街道等播放此歌，30秒的歌曲MV更特別策劃於日本渋谷駅前與香港銅鑼灣時代廣場的大電視作兩地同步播放。

MV在東京涉谷大電視播放。

由於周國賢要留港排練年底舉行的音樂舞台劇，所以星星兔日前已經飛往東京進行歌曲宣傳活動，二人特別安排在日前下午開live，一齊現場見證MV在大電視播放，二人非常興奮之餘，竟同時發現有不少居旅日本的香港粉絲在大電視下為他們打氣。對於歌曲首次登陸日本，Endy感覺非常不可思議和期待，特別感謝星星兔的邀請合作達成日本出道的願望。