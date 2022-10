Taylor Swift新歌《Bejeweled》MV群星客串撐　暗藏10個神秘彩蛋

美國天后Taylor Swift於10月21日推出了第十張大碟《Midnights》,專輯推出未夠24小時已打破了Spotify單日最高播放紀錄,更包攬了Top 100排行榜的頭九位。《Midnights》收錄了13首歌曲,並透過歌曲講述人生中13個無眠夜晚的故事。日前Taylor再發布了新歌《Bejeweled》的MV,除了邀請到不少圈中好友客串,換上7個性感華麗的造型之外,MV中更暗藏大量彩蛋!

《Bejeweled》是專輯內第二支發布的MV,歌詞似乎是記錄了2016年Met Gala上的真實經歷。當時Taylor正與DJ Calvin Harris拍了一年拖,但在Met Gala上跟Tom Hiddleston跳舞後便與Calvin分手,更於同一個晚上認識了現任男友Joe Alwyn。有指當時Taylor跟Calvin Harris分手的主因是對方不支持自己而感到失望,所以才忍痛斬斷關係。

歌曲《Bigger Than The Whole Sky》被歌迷認為Taylor曾經歷流產。(IG/@taylorswift)

1. 喜劇版《灰姑娘》

Taylor在MV中飾演被後母及繼姐欺負的灰姑娘,Taylor解釋提起專輯名《Midnights》都會想起灰姑娘搭正12點就要回家,所以將這個概念放在MV中。

(IG/@taylorswift)

2. 惡毒後母與三個繼姐

後母由Laura Dern飾演,而三位繼姐其實是女子搖滾樂隊HAIM的成員。

(MV畫面)

(MV畫面)

3. 開場與《Enchanted》有關?

在MV開首,飾演灰姑娘的Taylor正在辛勤地抹地。如果是歌迷的話,一定聽得出背景純音樂是收錄在專輯《Speak Now》中最受歡迎的歌曲《Enchanted》。

(MV畫面)

4. 王子是Jack Antonoff?

身為Taylor Swift的好友,MV怎能沒有Jack Antonoff。Jack飾演童話中的王子,他與Taylor合作無間,大部分Taylor的音樂作品都是與Jack一同監製及製作的。

Jack Antonoff飾演童話中的王子。(MV畫面)

Jack Antonoff是Taylor的好友。(MV畫面)

5. 斗篷造型

黑色斗篷造型似乎是呼應了《...Ready For It》及《Willow》的造型。

(MV畫面)

6. Dita Von Teese

Taylor及後換上另一華麗舞孃造型,與世界級脫衣舞孃Dita Von Teese一同展示性感舞姿。

Dita Von Teese驚喜現身。(MV畫面)

(MV畫面)

Taylor造型超華麗。(MV畫面)

好性感啊!(MV畫面)

7. 金色大鐘

Taylor穿上鑲滿水晶的衫石Bra Top,並坐在金色大鐘上。大鐘顯示的時間為三點鐘,似乎是呼應了專輯《Midnights》的deluxe版本正正就是《Midnights (3am Edition)》。

(MV畫面)

8. Zoë Kravitz驚喜亮相?

Zoë Kravitz、Sam Dew及知名化妝師Pat McGrath都有驚喜現身,另外Zoë Kravitz和Sam Dew與Taylor一同創作新歌《Lavender Haze》。

(MV畫面)

9. 重現《Love Story》造型

在MV中的尾聲,Taylor盤起金髮,並換上黃色晚裝,重現了Taylor的經典歌《Love Story》的造型。不過今次在《Bejeweled》中Taylor拒絕了王子的示愛,並獨自離開,意味著Taylor已經成長了。

Taylor換上黃色晚裝。(MV畫面)

Taylor重現《Love Story》造型。(MV畫面)

10. 《權力遊戲》前傳《龍之家族》

Taylor Swift一直都是HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)的粉絲,MV最後一個場景就是Taylor身處城堡中,外面有兩條火龍在上空盤旋及噴火,疑似是向剛剛播出第一季的《權力遊戲》前傳《龍之家族》(House of the Dragons)致敬。