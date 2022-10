艾頓莊告別演唱會Disney+網上直播　「與歌迷慶祝這重要夜晚」

47 年前,艾頓莊(Elton John)於道奇體育場(Dodge Stadium)的傳奇精彩演出一舉躍進世界舞台,成為享譽全球的流行音樂巨星。今年11月,艾頓莊將會重回起點,再臨道奇體育場,獻上他告別樂壇前於北美的最後一場演出,讓觀眾再次聽到《Candle In The Wind》、《Can You Feel the Love Tonight》、《Circle of Life Tonight》等無數家傳戶曉的經典金曲。

艾頓莊重回47年前,初出道的演唱會場館作告別演山。(網上圖片)

Disney+亦將於香港時間2022 年 11 月 21 日(星期一)早上11:30,獨家直播《艾頓莊:告別巡迴演唱會網上直播》(Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium),將大家與這場一生只此一次的音樂盛事拉近。

這場歴史性的3小時演唱會直播,將由Fulwell 73 Productions以及 Rocket Entertainment 聯合製作,不但展現觀眾從未見過的艾頓莊,亦同時向這位傳奇英國歌手,以及他於1975 年奠定橫跨全球音樂事業基礎的開創性時刻致敬,見證「搖滾太空人」(Rocket Man)劃時代的震撼魅力。

艾頓莊:「這次對我來說真的非常非常特別!除了可以感受到於道奇體育場內歌迷給予我的力量,還有來自世界各地於家中觀看直播的觀眾。我很高興與全球歌迷一同慶祝這個重要的夜晚。希望每位都可以感受到道奇體育場這個標誌性舞台所散發出的力量與喜悅,就如我接近50年前所做的那場表演一樣!」