Ian陳卓賢《地球上的最後一朵花》包辦曲詞編監唱：辛苦但開心

陳卓賢（Ian）@MIRROR最新歌曲《地球上的最後一朵花》，首次一人分飾五角，一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱。製作過程雖然十分辛苦，更一度感到迷失，但看到成品的那份滿足感，令Ian難以用筆墨去形容。

陳卓賢（Ian）@MIRROR最新歌曲《地球上的最後一朵花》，首次一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱。

有一日Ian臨瞓前，剛合上雙眼，腦內就突然跳出了一個畫面：地球上唯獨剩下剛生長出來的一朵花，這會是一個怎樣的狀態？Ian代入了那朵小花的生命中，說：「呢朵花唔知原本個世界會係點，以為本來就只有佢自己一朵花！但慢慢花開始覺得，世界一定有其他花。而只要好似花，改變到自己心態，所有嘢就會變好。」Ian更希望透過歌曲喚起大家環保愛地球訊息，真的不要剩下一朵花才學會珍惜不捨。

Ian陳卓賢希望透過歌曲喚起大家環保愛地球訊息，真的不要剩下一朵花才學會珍惜不捨。

今次Ian繼續向全能唱作人的方向進發，為《地球上的最後一朵花》一手包辦曲、詞、編、監，他鉅細無遺地說起這次錄製歌曲的經過，他說：「今次〈地球上的最後一朵花〉錄咗兩個Session，要兼顧好多嘢，除咗前期創作，仲有一啲後期嘅嘢，用好多時間同精力，亦因為準備時間唔算好充足，錄完後即時做好多Tuning （調音）嘅工作，喺製作時會有一兩個Moment（時刻）自己陷入咗迷宮之中，因為自己監製，又要判斷每個Vocal要點樣處理，又要揀Take，再作調整，長期喺錄音室時，會有一兩個短暫Moment迷失方向。」雖然Ian要搞盡腦汁瞓身做歌，但他坦言十分享受整個製作過程。他續道：「一路錄一路跟住揀Take再Edit（編輯），但見到首歌一步一步咁出嚟，過程雖然辛苦，但係係幾開心！」

今次Ian陳卓賢繼續向全能唱作人的方向進發，坦言十分享受整個製作過程：「過程雖然辛苦，但係係幾開心！」

Ian身兼數職，但幸好還有黃兆銘（Nick）參與了編曲的部份，對方彷如成為Ian的定心丸。Ian說：「一開始決定做《地球上的最後一朵花》時，心入面已經好明確要搵Nick一齊合作編曲部份，因為以前聽過好多好鍾意嘅作品，入面有好多好多弦樂嘅部份，都係出自佢嘅手筆。其實一開始寫好旋律、有個畫面時，就覺得呢隻歌係好需要一啲好好聽嘅弦樂放入歌入面，所以自己就即刻聯絡佢，問佢有冇興趣一齊做呢隻歌。過程中Nick俾咗好多意見，我成日不斷轟炸，日以繼夜問佢意見，但佢依然好樂意逐一解答我所有問佢嘅意見同睇法，所以好多謝佢嘅幫忙。」