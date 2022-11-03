下流上車族｜林敏驄與張國榮梅艷芳合作無間　獲封80年代詞壇鬼才

現年63歲的林敏驄給人的形象搞笑瘋癲，說話無厘頭，看似冇嚟正經，但近日在無綫台慶劇《下流上車族》中真摯的演出，獲得大批劇迷及網民的讚賞。不過其實林敏驄曾為不少樂壇天王天后，包括張國榮、梅艷芳、譚詠麟、陳百強、張學友、關淑怡等填詞，更獲封為「80年代詞壇鬼才」。

林敏驄憑《下流上車族》中真摯的演出，獲得大批劇迷及網民的讚賞。（《下流上車族》劇照）

林敏驄雖然自細百厭頑皮，但很早起已經發掘了自己運用文字的天賦，並走出自成一派的創作之路，在讀書時期已經開始聽歌改詞。其胞姊林敏怡是作曲人及唱片監製，知道林敏驄喜歡填詞，於1981年便邀請弟弟為她的作品寫詞，第一首作品就是由泰迪羅賓獻唱的電影《胡越的故事》插曲《這是愛》。

林敏驄在讀書時期已經開始聽歌改詞。（資料圖片）

當年林敏驄憑出道作隨即成為音樂榜的冠軍歌，更獲得唱片公司寶麗金的賞識，簽約為全職填詞人，開展了創作生涯。在80至90年代推出過百多首歌曲，更與多位天王天后合作，包括張國榮、梅艷芳、譚詠麟、陳百強、溫拿樂隊、蔡楓華、徐小鳳、盧冠廷、張學友、關淑怡、黎明、王菲、周慧敏。而最為人熟悉的歌曲有《霧之戀》、《愛的根源》、《愛在深秋》、《無心睡眠》、《幻影》等。

譚詠麟的經典歌《愛的根源》亦是出自林敏驄的手筆。（網上圖片）

其實在林敏驄的眾多作品之中，《霧之戀》和《愛的根源》等除了是校長譚詠麟的首本名曲，也是廣東樂壇的經典之作，要寫出細膩動人的情歌，林敏驄接受訪問時曾經表示歌詞要先感動自己，才去談樂迷感動與否。

林敏驄曾表示《無心睡眠》是自己與張國榮的顛峰，認為對方在樂壇的地位無可取替。（CFP）

梅艷芳的《夢伴》都是由林敏驄負責填詞。（CFP）

不過去到90年代後期，林敏驄產量開始大減，並開始轉投幕前參與電影及電視節目的演出和創作。他曾在訪問中指自己一小時就能完成一首作品，提及《無心睡眠》是自己與張國榮的顛峰，認為對方在樂壇的地位無可取替。而對於減產，林敏驄曾透露在填詞界5年內，已經嘗試過了所有事物，挑戰性不高，加上已經奪得不少獎項，便想嘗試不同範疇的發展。