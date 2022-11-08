UNIK ASIA FESTIVAL︱Jer、Jeremy唱新歌　三個音樂單位加盟演出

大型國際音樂節《UNIK ASIA FESTIVAL》將於12月10及11日假中環海濱活動空間舉行，繼早前公布韓國潮流女皇CL（chaelincl）、首度來港演出的Johnny’s Jr.旗下人氣組合Travis Japan及造型百變的日本時尚教主Kyary Pamyu Pamyu將強勢加盟後，大會昨日（7/11）宣布完整演出名單，並加入三個本地音樂單位包括ANSONBEAN、kayan9896及泳兒。



大會公布完整演出名單。

大會亦公布一連兩日的演出時間表，由下午1時起，超過20個地區單位包括本地人氣王Tyson Yoshi、香港饒舌歌手 JB、韓國的孝琳及JAY B、台灣搖滾天團八三夭、新加玻唱作歌手邱鋒澤等連場演出，兩日分別邀來灸手可熱的MIRROR成員Jer、Jeremy及韓國潮流女皇CL壓軸登場，勢必震撼舞台。除音樂節外，同場亦設有由 DJ King 打碟的 Fashion Walk 環節。

UNIK ASIA FESTIVAL 一連兩日演出單位的官方完整名單，如下（排名以筆劃序）：

第一天（12月10日）完整陣容

DJ King（Fashion Show DJ）、JAYB、JB、Jer@MIRROR、Jeremy@MIRROR、Travis Japan、力臻、下北姫菜Hina Shimokita、邱鋒澤Feng Ze、陳柏宇Jason Chan、黃妍Cath Wong

第二天（12月11日）完整陣容

ANSONBEAN、CL、DJ King（Fashion Show DJ）、kayan9896、Kyary Pamyu Pamyu、Lolly Talk、Triple G、Tyson Yoshi、八三夭、孝琳 HYOLYN、泳兒（新增單位）