著名監製伍樂城舉辦歌唱比賽發掘潛質新人 陳慧琳衛蘭現身支持

著名監製伍樂城創作過不少經典廣東歌，更經常擔任選透節目的導師及評判。

近年各大電視台都舉辦真人騷形式的選秀節目，如《全民造星》、《星夢傳奇》、《中國好聲音》等等，令不少熱愛音樂或有意入行的朋友希望透過選秀節目去實現音樂夢。

陳慧琳為《歌手的誕生》拍攝宣傳片。

為了發掘及培育更多熱愛粵語及華語流行曲的歌手及唱作人，伯樂音樂學院舉辦全港 性大型歌唱音樂比賽 —《歌手的誕生》大賽，大賽由著名音樂人及伯樂音樂學院院長 — 伍樂城先生牽頭，大賽陣容更是星光熠熠。除了由香港著名主持及藝人 — 森美擔 任總決賽司儀外，更聯同一班樂壇歌手及幕後音樂人擔任評審及嘉賓，當中包括:星 級宣傳大使 — 方力申、演唱嘉賓 — 衛蘭等等。大賽旨在發掘、訓練及提拔本地具唱 功及潛力的歌手人才，打造具實力的樂壇新力軍!

衛蘭更為在比賽中獻唱。

《歌手的誕生》大賽涵蓋了多個音樂交流及活動:聲樂研討會及歌唱訓練等活動，藉此鼓勵及幫助參賽者能夠更了解流行音樂演唱須具備的能力和條件。大賽的總決賽將於伊利沙伯體育館內上演，門票將於城市電腦售票網公開發售。比賽以現場比拼方式，與當晚參與的現場觀眾，一同見證樂壇生力軍的誕生，進入總決賽的參賽者們將競逐冠軍寶座。冠軍組別獲得歌手合約一份，灌錄第一首派台原創歌曲及獨得一萬港幣獎金。派台原創歌曲將由重量級幕後班底製作及協助灌錄，歌曲將會發佈及推廣至各大媒體及平台，成為真正歌手!