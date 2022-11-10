叱咤2022︱被網民爆與主播拍拖？　林家謙：認到我嗰啲都唔係我嚟

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今日（10/11）於昂坪市集舉行，去年的大贏家林家謙與好友Serrini一同受訪，Serrini笑言是家謙的經理人並會代答問題：「佢旅行咗好耐，唔識講廣東話，而家識講意大利文」。對於被視為男歌手金獎大熱，家謙先轉移話題：「大熱天時着冷衫就真係大熱啦。（點睇外界話你攞男歌手金獎？）睇得起，睇得起，多謝。（有冇信心？）一半半。」Serrini立即追問：「另一半信心畀邊個？」，家謙：「畀你囉！」Serrini一臉疑惑說：「What？男歌手呀？」被問到有沒有信心奪女歌手獎，Serrini直言：「係絕對冇㗎，對我嘅衣着比較有信心。」



Serrini明顯消瘦不少，她否認並指重家謙20kg。（鄺鈺瑩攝）

家謙入行以來幾乎零緋聞，但最近突然爆出與前Now TV主播呂德琳拍拖，有網民聲稱於太子往旺角方向，疑似見到家謙與女友拖手出街。「經理人」Serrini便搬出Tyson Yoshi作擋箭牌：「呢啲問題私隱嚟㗎，唔可以回答。要保護Tyson，友情同愛情只係一線之差」。記者追問家謙是否認識緋聞中的女主角，他表示未看新聞要先了解一下：「通常認到我嗰啲都唔係我嚟」，Serrini幫口：「我喺佢隔籬都認唔到佢，佢冇化妝嘅時候。」

家謙最近突然爆出緋聞。（鄺鈺瑩攝）

問到家謙目前是否單身，正當他想回應之際，Serrini搶先作答：「呢個秘密嚟，因為呢……（家謙：我經理人答，你話事）有時身有屎都唔想俾人知，係咪？」至於兩位的擇偶條件，家謙笑指：「自己囉，戴眼鏡、有厚頭髮啦」，而Serrini則認真回答：「非常溫柔、尊重女性……支持女性自主、支持男性、支持弱勢社群、鍾意小動物、自己愛自己，同埋乾淨。」另外，對於好友Tyson Yoshi最近「食死貓」一事，兩位均表示未有時間了解，Serrini說：「佢有事會打畀我哋，冇打即係冇事。佢打畀我，我去緊廁所都會聽，呢個就係友情嘅真諦。」