盧瀚霆再邀陳漢娜任MV女主角　借《永順街39號》分享小學荳芽夢

盧瀚霆（Anson Lo）推出今年第三首派台歌《永順街39號》，繼《不可愛教主》後，再次邀請陳漢娜（Hana）擔任MV女主角扮演情侶，雖然甜蜜畫面升級，但當中卻是一個分手故事。

《永順街39號》是由黃偉文填詞，歌名是Anson Lo就讀的小學地址，讓他回憶小六初戀時的Puppy Love。「講愛情，大家都可以relate到，因為大家都會有愛戀嘅經歷，唔一定係相戀，亦可以係暗戀，但不論係點樣嘅經歷，會有好或壞嘅遺憾，都會係非常刻骨銘心，即使相隔多年後，依然唔會忘記。」

Anson Lo與Hana甜蜜升級。

二度與Hana合作拍MV，上一次是女追男的小故事，今次則來個劇情大逆轉，變成Hana狠飛教主！「今次係特登想搵返Hana，因為感覺似係《不可愛教主》第二個時空之下嘅戀愛故事。」MV講述Hana是Anson Lo的初戀情人，但女方提出分手後，男方要決定負責養他們曾經一同養的小狗仔。「我最後決定都係養嘅，因為照顧隻狗仔嘅劇情，代表我雖然冇咗呢個情人，但佢永遠會留喺我心底裡面，仍然擁有呢段回憶，會好珍惜呢段回憶。」

跟小朋友或動物合作演戲，向來是高難度挑戰，今次Anson Lo遇上貴婦狗忌廉，他大讚狗狗好得意，一直任摸任kiss好合作，惟獨有一個鏡頭突然變得好驚，「拍攝時第一次見，一直相處得好地地，但唔知點解，有一個場口係講我見到佢不停舔我時，我想摸返佢，有比較Close嘅互動，去表達我開始接受佢，但一Roll機，我遞隻手埋去，佢就突然退後，又或者突然有好震驚嘅反應，冇跟劇本而逃避我，我完全唔知點解，不過佢盡咗力喇！」

Anson Lo再找Hana做MV女主角，覺得係《不可愛教主》第二個時空之下嘅戀愛故事。

今次教主被狠飛。

歌名是Anson Lo就讀的小學地址。