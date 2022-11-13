洪嘉豪演唱會｜首開騷獲張家輝驚喜亮相　壓力大到爆喊唔敢入屋

洪嘉豪（Kaho）首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨晚（12日）於西九竹翠公園開鑼，Kaho以《我懂》揭開序幕，再配以雪景非常浪漫，隨後跳唱出《表情符號》及自彈自唱《好奇殺死愛》，全場橙海熒光棒非常熱烈。

洪嘉豪昨晚舉行首個演唱會。

洪嘉豪自彈自唱。

昨晚Kaho請來了兩位嘉賓，兩人都是他演出路上非常重要的人，分別是好朋友陳蕾及衛蘭（Janice）。Kaho指好希望請到出道四年以來，最重要的歌手朋友來自己第一個個人演唱會，「陳蕾你不單止重要，你係我 best friend，又係院友心目中最喜愛女歌手！好多謝你這些年來都肯聽我講心事，你知啦我雖然有班兄弟，但係佢地係唔會明，所以我開心唔開心都同你講....」陳蕾聞言：「其實你有冇發現，我有時只係扮聽得明？哈哈....我知道佢最近壓力大，所以我寫左千字文鼓勵下，點知佢只係回覆: 收到明天（今天）見。」

有陳蕾做嘉賓！

第二位嘉賓是衛蘭（Janice），二人合唱嘉豪作曲的《別放手》，這首Demo後來成為了Janice的《面對》，亦是因為這首歌令華納跟Kaho簽約。Kaho感激Janice給了自己很多機會：「全部都係你畀我，去到邊都帶住我。」然後又狂講大堆英文 「Don't make me cry，I love you....」引得Janice及觀眾都大笑。

仲有Janice！

Janice以短裙示人。

此外有「華納張家輝」之稱的Kaho更獲張家輝拍片祝賀開騷，張家輝在片段中說：「嘉豪，聽講你開騷啦喎，喺度祝你有個Good Show先，我亦都代阿化骨龍一齊祝你有一個圓滿嘅演出、順順利利，恭喜恭喜」。之前全不知情的Kaho 一見家輝個樣出現營光幕，即跪在地上驚呼：「好勁呀呢個！」開心到飛起。演唱會尾聲，在觀眾瘋狂叫「除衫」的情況下，Kaho順應民意掀高上衣曬肌，全場High爆，再以《逆時車站》作結，演唱會於晚上11時圓滿落幕。

竟然仲有張家輝拍片祝賀！

Kaho超開心！

其後，Kaho接受訪問時透露，這個月來又拍戲又排演唱會、練結他，排舞唱歌背日文真的壓很大，又不可以亂吃東西發洩，結果有一晚收工回家，自己在電梯裡面開始喊，回到家要係門口哭了一分鐘，抹乾眼淚才敢入屋，因為怕媽咪看到。不過今晚順利演出成功，所有眼淚都已值回票價。他坦言，頭幾首歌是非常之緊張，之後就開始放鬆，享受自己第一次的舞台。

去到演唱會期間，Kaho都感動到忍唔住喊。

最後問到張敬軒會不會來撐場，Kaho笑指：「佢全晚都同我一齊啦，我用佢送比我枝靚咪，我覺得人生第一次演唱會，點都要用足全場，支咪又靚又襯到衫，而且功能極佳，我唔駛好用力唱已經好好聲添，真係要多謝軒仔。佢會唔會來今晚答大家啦，拜拜。」另外，《困獸鬥》拍檔程人富、Win Win（楊安妮）、米露迪、Dee姐（陳海寧），Zpecial的康聰和Waiyin、衞詩，岑寧兒等亦有來捧場。