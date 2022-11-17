Serrini與王菀之下月會展開騷　主辦花七位數打造「M」形舞台

兩大才女王菀之（Ivana）和梁嘉茵（Serrini）將於12月2至4日在灣仔會展舉行《Ivana X Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》。「藝術精靈」Ivana加「真美精靈」Serrini開騷，宣傳海報一出，三場門票已經秒速售罄。買不到門票的粉絲不停要求加場，最終兩位宣布加開第四場日場，令歌迷十分開心。



Ivana和Serrini將於12月2至4日在灣仔會展舉行《Ivana X Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》。

加開的第四場將於12月4日下午三點舉行，Ivana和Serrini實行同大家由日頭玩到夜晚。而政府再次放寬防疫規例，由原本相連八個座位，變成可以12人一齊坐，大會亦重新編排座位表，觀眾可以相約更多朋友一齊睇騷。主辦單位今次用了七位數字打造Fairyland「M」字形舞台，據知今次是會展第一次出現M形舞台設計，觀眾入場後，就可以感受到「藝術精靈」同「真美精靈」的誠意，她們寧可犧牲入場觀眾數量，都要為觀眾帶來極佳的視覺效果。Serrini表示，「我第一次見台圖，個舞台好壯觀，係咪會展第一次有這樣大的舞台，我就唔知，不過應該幾震撼，自己都好期待真實上台嗰日會幾興奮。」

Ivana說，「如果來睇騷，可以打扮自己似精靈啦，或者有聖誕感覺啦，我估都幾開心呀。」

既然演唱會主題是「Fairy Nice To Meet You」，又臨近聖誕開心日子，兩位一於與歌迷提早過聖誕，希望觀眾可以有Dress Code入場，Ivana說，「如果來睇騷，可以打扮自己似精靈啦，或者有聖誕感覺啦，我估都幾開心呀。」被問到今次與Serrini在演唱會上有什麼特別造型，Ivana表示，「係超級咁特別！我哋會化身好多唔同嘅精靈，亦充滿藝術感，只希望我到時着得落，哈哈！」演唱會主題曲《誅神的黃昏》由Ivana作曲、黃偉文填詞，歌曲已在各大平台上架，而且廣受好評深得樂迷喜愛，所以她們都非常開心。