ONE PROMISE出道3年首開騷　Anton爆喊認患抑鬱症：愈來愈嚴重

樂隊ONE PROMISE出道3年，迎來首個音樂會《semicolon; music live》，四子經過重重困難，成功轉型為Rap band後，增添不同風格的音樂元素。今年ONE PROMISE年他們到了港九新界不同地方演出後，一路上獲得粉絲壹步兵的支持，終於成功舉辦第一個個人音樂會。

ONE PROMISE出道3年，首舉行音樂會。

四子為了配合音樂會，特別換上5個造型。

今次音樂會四子全晚換上五個造型，以《當這地球沒有鐘》、《壹步》 和《In the End》 作開幕，現場氣氛相當高漲。音樂會上以每個成員的短片貫穿每一個部分，首先播放主音文廸的心聲：「我有時會諗如果隊band個vocal唔係我，ONE PROMISE可能已經紅咗。我覺得夾band好大壓力，曾經有一日我將所有感覺和壓力同隊員分享，更體會到可貴嘅兄弟情，我想一世都夾band。」

主音文廸。

文廸表示曾覺得夾Band很大壓力，但幸好一直都有好兄弟互相支持。

Anton在台上表示: 「呢首歌送俾其中一個好錫我哋既監製Gary，好不幸同我哋做咗幾首歌之後就離開咗。我哋做《懷念晴朗的雨天》rap version時，勾起了大家相處的畫面。我哋好掛住你Gary哥，呢首歌送俾你。」其後唱出這首充滿意義的《懷念晴朗的雨天》。

Anton將充滿意義的《懷念晴朗的雨天》獻給已故監製Gary。

演繹《寂寞的怪獸》後，天衡説：「 Joey哥影響我哋好多，佢問我哋平時幾時會夾band? 原來我哋成日做音樂，無夾band。Gary哥走咗後，Joey哥幫手睇住我哋，好錫我哋，希望大家可以多留意ONE PROMISE背後嘅英雄。」其後，天衡在短片中道：「我最怕講情深對話，好好彩識到佢哋（隊友）。如果唔夾band，會幾耐見一次大家？我亦會諗，有咩野可以交換，俾Anton可以打返鼓，雖然知道無可能。」

結他手。天衡

四子之後連玩多首cover作品，包括《先哭為敬》、《留一天與的喘息》、《記憶棉》。低音結他手Sora在短片中坦言唔介意演出彈錯，好珍惜每次演出機會和隊員，因為怕唔會再有第二次表演。

低音結他手Sora。

由鼓手轉為rapper的Anton，為了是次演出可以單手打鼓，為手指包了保護膠布，他在短片中邊哭邊説：「Depression愈來愈嚴重，甚至令到身體有段時間多毛病。不過都開心我有經歷過呢一切，希望會幫到同我有一樣經歷的我，而且同自己加油打氣，一定解決到而家所有問題。」

Anton為了今次演出可以單手打鼓，為手指包了保護膠布。

音樂會去到尾聲，ONE PROMISE唱出《願意等你》、全唱大合唱《平凡人的自傳》，最後Anton感獨落淚表示：「要接受自己做唔到全職鼓手、四兄弟唔知點行條路，《明年見》填詞都會填到喊。無論幾努力，有時有啲嘢解決唔到都要let it go。」最後，以《明年見》作總結，希望明年可以在更大的場地與大家見面。