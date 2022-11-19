會展開騷獲岑寧兒撐場合唱　許廷鏗笑吳林峰見女神嘴角含春

許廷鏗（Alfred）與吳林峰昨晚（18/11）假灣仔會展舉行《 Music From Home 許廷鏗 x 吳林峰 音樂會》入屋必備Chill Life #01，是次音樂會以「家」作為主題，並邀請了「鄰居」岑寧兒擔任嘉賓，三位實力歌手破天荒聚頭，令現場氣氛熾熱。



演唱會邀請了「鄰居」岑寧兒擔任嘉賓。

Alfred與吳林峰合唱一曲《樂壇已死》為音樂會揭開序幕，二人獻唱《青春頌》、《陀飛輪》、《人車誌》等逾20首金曲，期間嘉賓岑寧兒除了唱出歌曲《這裡》及《風的形狀》外，還分別跟吳林峰、許廷鏗合唱《迴光物語》及《我》。

Alfred與吳林峰獻唱《青春頌》、《陀飛輪》、《人車誌》等逾20首金曲。

當吳林峰跟岑寧兒合唱《迴光物語》時，向來視岑寧兒為「女神」的吳林峰自爆從不敢正視對方，他還表示對今次合作期待已久，吳林峰謂：「真係好鍾意佢（岑寧兒）Yeah！可以同佢一齊唱歌，真係好想喊。」不過，許廷鏗事後笑指吳林峰甜笑凝望岑寧兒，一副意猶未盡的樣子，感覺有點鹹濕笑爆全場。

Alfred就大讚吳林峰唱歌好聽，揚言投資方將他們撮合做音樂會，十分有品味。

席間，吳林峰又指自己可以從尖沙咀Busking走到上會展舞台，感覺興奮，從而鼓勵大家要放膽嘗試。而Alfred就大讚吳林峰唱歌好聽，揚言投資方將他們撮合做音樂會，十分有品味，臨完場時更不忘宣傳下月在九展舉行的跨年演唱會。

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