鄭伊健演唱會｜康子妮擔任和音演奏長笛　原來係隱世音樂高手？

鄭伊健相隔三年重返紅館舉行演唱會。 （梁碧玲攝）

鄭伊健相隔三年重返紅館舉行9場演唱會《Here & Now 2022鄭伊健演唱會，昨晚（19日）舉行頭場，今次伊健特别將舞台改為三面台，並以流動電影的概念把演唱會分為四部分，為觀眾帶來新鮮感。

鄭伊健昨晚在紅館舉行演唱會頭場。（梁碧玲攝）

伊健全晚唱出多首經典金曲，包括《友情歲月》、《甘心替代你》、《感激我遇見》。去到演唱會中段，當獻唱快歌《極速》及《全城效應》時，伊健瘋狂熱舞，幾乎所有歌迷都瘋狂尖叫，掀起全晚高潮。

伊健落力勁歌熱舞。（梁碧玲攝）

康子妮為鄭伊健演唱會擔任和音。（梁碧玲攝）

仲有演奏長笛！（IG/@ukelily）

仲有演奏長笛！（IG/@ukelily）

今次在伊健的和音及演奏樂隊中看到熟悉的身影，繼2019年演唱會，康子妮（Lily）今次同樣有在紅館舞台獻技，Lily除了擔任和音部分，亦有演奏長笛。原來Lily已有多年擔任演唱會樂手和和音的經驗，亦是天后容祖兒的御用和音。

原來康子妮係容祖兒嘅御用和音！（IG/@ukelily）

原來康子妮係容祖兒嘅御用和音！（IG/@ukelily）

康子妮小學時期移民加拿大，自細已經學習鋼琴，16歲便考到演奏級，並且考入多倫多大學音樂系，精通多種樂器同唱歌，而在演唱會上演奏的長笛更是自學而來的。Lily畢業後返港，輾轉加入無線發展，除了擔任主持工作，亦有抽時間教琴。

康子妮自細自學長笛。（IG/@ukelily）

Lily與林曉峰結婚兼誕下兩個兒子後，雖然減少幕前演出主力湊仔，但對音樂的熱誠並沒有減退。直至兩個兒子開始上學，便有更多時間學寫樂譜，並於2009年起出版琴譜及首次為鄭伊健演唱會擔任和音，打開了更多演出機會，其後更曾擔任黃凱芹、容祖兒的樂手及和音。