輕談淺唱不夜天｜Monkey薛德勇Simple is not Simpler：我很普通

Monkey從小也覺得自己是一般一般和普普通通。

他叫薛德勇、綽號monkey

生於屯門、他很普通

普通長相、普通學歷

普通身高、普通家庭

普通收入、普通至………..只可以用「普通」來形容。

讀書時，大部份人也希望成為六維雷達精英尖子，而他一直也只是《CSGO》遊戲中的老六。什麼也是懂得一點點，會煮一點點的飯，會畫一點點的畫，會作一點點的曲，會寫一點點的詞，會彈一點點的結他……他只希望大家瞓好食好聽好歌。

在他的音樂裏看到一個又一個有你有我的小城小事。

普普通通和一般一般的喜感人生

老實說今次訪問用了頗長時間，第一次的見面可說是「面目模糊」，他算是訪問工作中我最害怕的類型，外型不深刻，表達不玲瓏，所有的答案也是友善的、中性的、公式的、可預知的、正面的，就像小學上台的感言對白。在一問一答間也是模糊過去，整個過程就是朦朦朧朧、懵懵懂懂。聽着他的作品，是親和、正面、舒服得沒有話說，就像一碗溫暖順喉的……. 例湯！對！就是一碗沒有話說的例湯！最後我還是約多次電話訪問。

小時模仿過玉蝴蝶時期的謝霆鋒，嘴含童軍銀鏈(Monkey很搞笑地自製這張相片)

Monkey笑着說：「我是來自普通的印尼華僑家庭，一個喜歡說賭氣話的父親、一個絮絮不休的母親，我是一個正牌屋邨仔，樓下有個不良死飛仔球場。我是那種「學唔叻但又學唔壞」的學生，只要我靜靜地經過，至少這年我都不被騷擾。試過有人會打我旁邊的朋友，但眼中都沒有我。」Monkey尷尬指︰「小時也希望不平凡，模仿過玉蝴蝶時期的謝霆鋒，窄身背心、嘴含童軍銀鏈，企圖剪馬小虎髮型，但天生攣毛，效果好像有點出入。有段時期去剷青，就是因為迷上rapper、hip Hop文化、LINKIN PARK……但英文能力不足又有些落差。同學間，我是一個親切但又不親近的同學，也有幾個識於微時的中學兄弟，我永遠也是主角旁邊的配角。」

Monkey初中時，亦試過Hip Hop打扮(monkey自製出來的效果圖片)

筆者發現Monkey也頗有喜感。Monkey有一句沒一句地說着：「在公司我是一個很懂得忽悠的人，從來也不會說不，相信時間會沖淡一切，包括老細的要求，我是那種有十蚊賺五蚊便夠了，因為賺十蚊太辛苦了。我只希望和我關心的人快樂。除了音樂以外，自己也不太喜歡分享，我真的不懂為何什麼事也要表態、表達和分享。如果女朋友問我專一是否因為愛她，我只懂得答因為怕麻煩。我同一般麻甩分別不大，從小父母對我的評語也只是OK，所以從來我也覺得自己是一般一般和普普通通。」

Monkey自覺永遠也是主角旁邊的配角。

慢熱，貼地說書人

第一次見Monkey真的不甚了了，但他的作品總令人感到自然真摯。回到家再聽他的作品就是覺得不對口，不服氣再一次隔著電話筒和他對話，答案有時簡單得令人摸不着頭腦，和他溝通是要些時間，慢慢地熟絡放鬆，語氣帶點稚氣，就像和一個中學男孩笑鬧着。時間久了，味道慢慢便會滲出來，終於發現他是一個細緻的人，可能連他自己也不知道，難怪作品是那麼的渾然天成。

Monkey面對親人離世，歌中以一個靈魂的角度去開解在世親友。

Monkey自言不擅表達，但每一首歌也滲着熟悉的氣味，描繪着每天和我們擦肩而過的場景、大街小巷、搭上千萬次的交通工具、父母的影子、朋友的聲音。在他的音樂裏，都會看到一個又一個有你有我的小城小事。

每首作品也感覺到那種自然真摯 。

剛剛過了的10月尾，Monkey又發生了一個小故事，而這個小故事便是他的英文原創作品《Miranda》。《Miranda》的創作是因為老闆有感而發的歌詞而誕生，在2018年曾以demo形式收錄於《猿創音樂》EP内，當時的結他手Kay Chan快將離開香港，於是經理人建議在Kay走前完成此曲，順理成章《Miranda》便成為了EP 的最後一首歌。及後錄製新版的原因是Monkey在一次偶然下，夾過full band version 發現原來好「正」，便決定再推出。《Miranda》的內容是圍繞「留下、離開、選擇」這些命題，Monkey更認為很適合這個2022年的香港。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。