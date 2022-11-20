湯令山演唱會｜Day@COLLAR性感現身　同台合唱《笑住喊》超驚喜

湯令山（Gareth.T）於11月18日開始，假九展Star Hall舉行一連三場演唱會《November Rain 2022》，今次演唱會以音樂劇形式展現，Gareth亦分享了自己的創作人生路及寫歌背後故事。首場Gareth請來Tyson Yoshi做嘉賓，唱到第三首歌，Tyson Yoshi突然現身，二人合唱《Something》，Gareth指Tyson是他回香港做音樂認識的頭幾個朋友，所以按時順序，他需要一早出場。

Gareth.T於九展舉行一連三場演唱會。

唱完之後，兩人更互做大隻仔姿勢，想不到Gareth已操到同Tyson一樣fit。提到《Something》這首歌的靈感，Tyson笑言：「首歌係講一個我以前鐘意嘅女仔，不過依家唔鐘意。所以我將第一段改咗做寫畀Christy。」Gareth就搞笑地問：「佢有無嚟呀今日？」繼而Gareth拿出T Shirt做禮物送給Tyson，更叫他即場換上。

Tyson Yoshi擔任首場嘉賓。

兩人更互做大隻仔姿勢，想不到Gareth已操到同Tyson一樣fit。

Gareth拿出T Shirt做禮物送給Tyson。

至於第二場演唱會，Gareth就邀請了衛蘭（Janice）及衛詩（Jill）擔任嘉賓。在介紹 Janice時，Gareth透露對方是自己在華納，除了女友moon之外，最喜歡的歌手。平時大家聽她唱廣東歌多，今次自己就有私心想聽她唱《At Your Best》同《Peaches》，選這首歌原來有個小故事：「一年前在樓下Music Zone，我同Tyson攪咗個show，係我返香港第一次做show，超級緊張手震哂，唱啲音又走哂。我問Tyson點樣可以唔緊張？佢話：『你係香港Justin Bieber嚟嘛，使乜咁緊張啫？』」而Janice與Jill就扮作嘔，令全場觀眾爆笑。

Gareth就邀請了衛蘭（Janice）及衛詩（Jill）擔任第二場嘉賓。

兩人更作狀錫Gareth。

演唱會另一亮點，就是新歌《笑住喊》MV的女主角COLLAR成員Day（許軼）亦在昨晚（19日）現身與Gareth合唱。Gareth見對方亦性感Tube Top上陣，搞笑問對方是否需要脫下外套借給Day。提到拍攝MV時，Gareth差點將鼻涕滴在Day身上，Day解釋鼻涕其實係鬼口水。

COLLAR成員Day（許軼）亦在昨晚（19日）現身與Gareth合唱。

Day好性感啊！

Day好性感啊！

在encore時，Gareth表示好多人都話佢淨係唱R&B，今次個演唱會佢除咗唱R&B之外，仲有hip hop，廣東歌都唱咗幾首，所以希望大家以後稱呼佢做一個Artist，然後就以未推出的新歌《I Don't Sing R&B》作為演唱會最後一首歌，並感性地說：「終於踏上舞台，有咁多人嚟睇我嘅演唱會，咁多人支持我嘅音樂。首先想講多謝，但係經過咁多事，最後我都係返番自己間房做音樂，從一年半前到依家，我都係鍾意喺房入面做音樂嘅四眼仔，多謝。」

除了R&B，Gareth亦有獻唱廣東歌。

Gareth落力演出。

獲撐場，包括張繼聰及謝安琪、林家謙、Serrini、林海鋒，陳蕾、岑寧兒、王丹妮、少爺占、吳林峰、 kayan9896、Locker等。