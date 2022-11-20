鄭伊健演唱會｜獻唱多首經典歌全場大合唱　邀雲浩影朱雋言任嘉賓

鄭伊健相隔3年再踏紅館舞台，舉行一連9場演唱會《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》，頭場於昨晚（19日）開鑼。伊健首次在紅館開三面台，以流動電影的概念呈現，舞台上巨型幕牆畫面震撼。

鄭伊健相隔3年再踏紅館舞台，舉行一連9場演唱會。

首次以流動電影的概念呈現，舞台上巨型幕牆畫面震撼。

頭場伊健邀請了音樂好拍檔陳光榮以結他伴奏，與三年前在紅館演唱會組成的演奏及和音團隊「Cup Noodle」台上Jam歌，並加入小師妹雲浩影（Cloud）和朱雋言合唱。伊健笑言現今次杯麵口味多元化，所以加入兩位「小鮮肉」，變成「謎肉杯麵」，全場爆笑：「好開心再次踏上紅館，開今次紅館騷艱難咗。好多嘢都變咗，以前我會見到你哋嘅笑容，今日見到你哋裏面嘅笑容。」全場掌聲，然後笑言：「好耐無講呢句：『山頂嘅朋友你哋好嗎？』今次係咪坐山頂好睇啲呢？你哋（跟前排觀眾說）買多場山頂飛就明架啦，不過我唔知仲有冇飛喎！」談到世界變了很多，以前好容易得到的也變得困難，例如BBQ，不過開騷前剛巧放寬，伊健說：「完騷後北潭涌見！」全場起哄。

今次是Cloud首次踏上紅館表演，水準穩定，伊健不時向她點頭給信心，觀眾報以熱烈掌聲支持，他們合唱《心照》、《一對對》和充滿聖誕氣氛的《夜還未深》，台下歌迷揮動手機燈跟着節拍擺動，全場一片星海，非常浪漫。接着《感激我遇見》前奏響起，全場尖叫，就算伊健降落後台，觀眾仍然大合唱，場面動人。

伊健唱了多首經典歌。

全場歌迷都奧興奮。

伊健換衫後再出場，演唱《發現》、《同一秒》和《一生愛你一個》後，接着連串勁歌熱舞，《極速》和《全城效應》等。然後氣氛一轉，伊健深情演唱《仍能情深愛上》、《動地驚天愛戀過》和《吻感》等，觀眾以手機燈星海回應。Encore環節，伊健以《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let’s Fight》帶動全場氣氛，然後唱出新歌《遇怪魔我識得變大個》，伊健走勻全場，觀眾起身跳舞，自拍時伊健更擺甫士配合。

伊健表示特別選唱已故師傅羅文的《前程錦繡》向他致敬，唱《只會因你唱》時，坐在台上道具車旁望著全場觀眾，一時感觸眼紅紅，觀眾掌聲回應他以示支持。最後伊健揚言特別挑選節奏輕快的《打開你未來》和《Stonger》謝幕，讓觀眾帶著愉快心情回家。