Jay Fung 擔任Dear Jane 演唱會嘉賓 楊洛婷帶埋囝囝撐場勁得意

Jay Fung為Dear Jane擔任表演嘉賓。

一連三場的《AXA 安盛呈獻: Dear Jane What's Happening Live 2022》 昨晚（20/11）於西九竹翠公園舉行最後一場演出，Dear Jane 請來Jay Fung 任嘉賓，合唱《無可避免》，令全場high爆。

Jay Fung昨晚上台由頭到尾載著口罩，原來他早前病了，雖然已經完全康復，但為小心起見，仍載著口罩演出，保護自己也保護他人。

楊洛婷與兒子到場為老公打戲

台上 Tim表示，十分開心可以見到Jay Fung，「我諗左好多嘢想同你講，依家開心得滯唔記得晒，哈哈。其實我一早請左Jay Fung做嘉賓，中途佢話病左，未必來到。我諗住冇希望㗎啦，點知你真係趕得及康復來到！識左呢個人咁多年，佢同我第一日識佢一模一樣，冇變過，一樣咁開心，一樣咁fucking talent！另外我又戥你好開心啦，你就做個人演唱會！哎也，爆左添，係咪唔講得住㗎…？」 Jay Fung 被爆就開人騷，不介意笑道，「係呀，出年會有。我想講，我識Tim好多年，係呢行識到一個能交心的好朋友不容易，Tim係其中一個！I Love You bro。」

此外，昨晚 Tim的老婆楊洛婷（Rabeea）及細仔也有來睇騷，人仔細細跟著大家一齊Rock，可愛爆燈，而Tim亦繼續有唱歌送給老婆，唱到《Find my way 》時，他說，「我未有老婆嗰時，每次出騷，有一個女仔，佢每次都會係騷到聽到呢首歌，今日我老婆都來左，咁我就借呢個機會，將呢首歌再係佢面前唱多一次。」歌畢更向著老婆說，「love You」，而老婆則高舉「老公」燈牌比心心回應，sweet 到爆。

此外，昨晚 Callstar 釗峰、周家怡、陳蕾、陳紫萱、劉佩玥、羅天宇、郭子豪 、周志文、周志康、鄭衍峰等亦有來睇騷。