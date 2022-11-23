CY陳宗澤為《滴滴金》MV　邀Winka@COLLAR任女主角︰有女友感覺

陳宗澤（CY）簽約One Cool ChillGOOD，成為旗下歌手，推出新歌《滴滴金》，同時邀得陳泳伽Winka@COLLAR 擔任MV神秘女主角，演繹璀璨動人愛情故事，潮爆CY配襯甜美Winka，二人的火花及甜蜜度在MV大爆發。

兩人到達不同地點取景，當中包括中環海濱及沙灘等浪漫風景，其甜蜜互動更是焦點所在。（MV相片）

CY日前為歌曲《滴滴金》拍攝MV，並邀得Winka演出，兩人到達不同地點取景，當中包括中環海濱及沙灘等浪漫風景，其甜蜜互動更是焦點所在。對於黃偉文筆下的《滴滴金》歌詞，CY充滿戀愛的畫面：「無遺憾了吧﹗至少我們有風風火火地愛過，愛就好像煙花，璀璨有時，熄滅亦有時。這首歌訴說著愛情的模樣，當我們陷入愛的漩渦，明知最後可能只得到燦爛傷疤，但還是會不顧一切地投入吧！」

呢招係咪向《喜劇之王》致敬？（MV相片）

至於今次為何選擇找Winka飾演MV中女朋友角色，其實是CY親自向公司提出要求，他指Winka讓他有女朋友的感覺，希望邀得對方為MV演出。同時Winka亦乎符合角色，給人不理世俗眼光，對愛情抱着倔強的堅持的感覺，CY說：「我同Winka是第一次合作，今次MV促成我們首次意識上交流，我們一齊共同工作了24小時。」

CY話對方畀佢有女友感覺，拍攝時就身體力行展現出來。（MV相片）

雖然二人都是出身《造星》，但分別來自第三同第四屆，二人事前並不認識，CY在拍攝前極度擔心會否影響拍攝進度及可觀性，他說：「MV故事講一對情侶多年的拍拖過程，我初時擔心大家不熟絡，拍出來的效果，但到拍攝時，Winka給我從容感覺，讓我感覺不是在拍MV，而真是與Winka拍拖10年，很快已拿捏到情侶狀態。」至於親熱程度，CY更比過往的MV有重大突破，CY笑言：「我們有拖手、擁抱，相方靠得很近的鏡頭及動作，我初時估計自己都會尷尬或不敢，但在真實拍攝時，我竟與Winka一氣呵成完成演出。」

床戲又係咪CY要求加上去？（MV相片）

歌名叫《滴滴金》，MV點可以冇滴滴金。（MV相片）

其實CY並非首次拍親熱戲，在第一首歌曲MV《神經刀》，亦曾與Jessica（陳苡臻）有親熱互動，互相擁抱，面貼面互相慰藉，CY認為自己仍是新人階段，拍攝親熱採取順其自然不急進，他說：「今次MV最大突破是有牀戲，純粹是背對背及擁抱，大家睡在同一張牀，我是背向Winka，她在我耳邊竊竊私語，其實是意識上最有親熱感覺。」