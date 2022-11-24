OneRepublic宣布明年2月21來港開騷　門票最平$599

搖滾樂隊OneRepublic憑一首《Apologize》紅遍全球，今年更為電影《壯志凌雲：獨行俠》創作及獻唱主題曲《I Ain't Worried》，再創事業高峰。今日（24日）Live Nation宣布，OneRepublic即將於2023年2月來香港舉行演唱會！

OneRepublic曾入圍格林美獎。

OneRepublic即將於2023年2月21日來香港開演唱會。

OneRepublic於明年2月至3月展開亞洲巡迴演唱會《ONEREPUBLIC LIVE IN CONCERT》，並會去到新加坡、吉隆坡、曼谷、台北、東京及香港共六個城市。而香港站將於2023年2月21日（星期二） 假亞洲國際博覽館 Arena 舉行， 門票售價為$599、$699及$899，於2022年12月14日）上午10時起經快達票網站及購票熱線31 288 288公開發售。

OneRepublic於明年2月至3月展開亞洲巡迴演唱會。（Getty Images）

主音Ryan Tedder。（Getty Images）

曾榮獲格林美獎提名的OneRepublic由唱作人兼主音Ryan Tedder、結他手 Zach Filkins和Drew Brown、鍵琴手Brian Willett、低音結他手暨大提琴手Brent Kutzle及鼓手Eddie Fisher組成。樂隊於2007年以首張專輯 《Dreaming Out Loud》出道，出道作《Apologize》不但打破當時全球數碼銷量及串流播放紀錄，更同時為他們帶來格林美獎的提名。