鄭伊健演唱會｜台上感謝ERROR節目成減壓劑　周秀娜興奮撐場

鄭伊健昨晚（23日）在紅館舉行第五唱演唱會《HERE & NOW 演唱會2022》，除了有來自新加坡、日本的歌迷拉隊捧場，還有一種圈中好友包括蔡一智、周秀娜、林德信、ERROR的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）、ANSONBEAN、譚旻萱、劉沛蘅林熙彤等到場支持。

鄭伊健昨晚（23日）在紅館舉行第五唱演唱會。

伊健施展渾身解數又唱又跳。

當伊健獻唱快歌《極速》和《全城效應》時全場歌迷立即起身，而唱出《感激我遇見》、《一生愛你一個》、《動地驚天愛戀過》和《只會因你唱》等經典情歌時，全場亮起手機燈大合唱，一片星海令伊健非常感動。而音樂總監陳光榮率領樂手，與伊健、雲浩影（Cloud）和Rapper 朱雋言組成「Cup Noodle 2.0」合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》時大合照，又與觀眾互動，氣氛熱鬧。

Encore環節，響起《自動勝利 Let’s Fight》前奏時觀眾立即起哄，伊健升上舞台，全場起身一齊跳唱，然後舞蹈員出場表演《遇怪魔我識得變大個》，全場氣氛再度升溫。伊健感謝大家熱情反應後，更在台上感激ERROR的節目令自己減壓：「我另外想多謝ERROR，點解要多謝佢哋？我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅Error遊。我知道今次得兩集，所以我未睇住，多謝，ThankYou，多謝你哋畀我哋歡樂。仲有，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」而有來睇騷的ERROR三子則起立向伊健鞠躬。

ERROR三子193、阿Dee及肥仔有前來撐場。

伊健在台上感謝ERROR的節目讓自己非常解壓。