王菀之首與機場快綫合作聲演「機鐵仔」　3年冇去旅行恨去東京

王菀之（Ivana）最近與機場快綫合作，聲演吉祥物「機鐵仔」，更改編黎明的《眼睛想旅行》變成新版本《飛得去旅行》，將於11月28日在MTR YouTube頻道推出。此外，Ivana亦錄製不同的車站廣播，給乘客新鮮感。

王菀之首次與機場快綫合作。

今次與機場快綫合作，Ivana表示十分開心：「好開心佢哋邀請我聲演機鐵仔，我覺得機鐵仔好得意，我同佢一樣圓碌碌，隻眼又係得一點，佢同我好似樣，哈哈！」同時Ivana亦主唱了機鐵仔最新單曲《飛得去旅行》，歌詞搞鬼得意，只聽歌就已經令人個心都跟了Ivana出發去旅行。Ivana自己亦很喜歡這首歌：「隻歌嘅歌詞改篇後，令人有好多去旅行嘅幻想，錄音時一路唱嗰陣，我都唱得好開心，黎明Leon呢首《眼睛想旅行》咁經典，我好榮幸可以唱多個改篇版，希望能夠成為大家日後去旅行，每次執行李都會諗起嘅歌啦。」

Ivana聲演吉祥物「機鐵仔」。

三年冇飛去旅行，Ivana坦言同大家一樣想飛，掛住日本、掛住冰島、掛住好多地方，所以錄音時唱到「嚟緊飛東京，食壽司天婦蝦，每日行街睇新衫，買到喼都爆埋....」個心已經飛了去東京。

Ivana更改編黎明的《眼睛想旅行》變成新版本《飛得去旅行》。

新歌將於11月28日在MTR YouTube頻道推出。

問到何時能放假去旅行，Ivana表示要過埋12月：「手頭上仲有好多工作，試過想偷走幾日，但最終都係失敗。依家最快都要等12月頭 《Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 》個騷完左先可以諗。無論係點，2023年頭都會飛啦，因為我要去美國工作同演出。之後希望可以走多轉東京，我三年冇去啦，已經諗好晒去邊，哈哈。」