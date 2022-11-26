鄭伊健演唱會變身幪面超人　《古惑仔》劉偉強與MIRROR一齊起舞

鄭伊健昨晚（25日）在紅館舉行《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》第七場，老闆林建岳博士、《古惑仔》導演劉偉強導演與太太、林海峰、蔡卓妍、NowhereBoys主音Van與太太、黎諾懿、Mirror的正副隊將楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與填詞人Oscar等都有捧場，唱到快歌部分更一齊起身跳舞。

一舉起呢個手勢，就知嚟緊首歌唔簡單。（大會提供）

伊健全晚表現high爆，又跳又踢腳。（大會提供）

昨晚全場氣氛特別高漲，《友情歲月》、《極速》和《全城效應》等快歌，劉導演、阿Sa、Van、AK、Lokman、Alton、Tiger與全場觀眾都起身跳舞，阿Sa揮動燈牌不停尖叫，非常落力，而劉導演更用手機為他們拍下興𡚒跳舞片段。當伊健與黃淑蔓、雲浩影等合唱《一對對》時，他拿出手機亮著電筒，觀眾一呼百應，整個場館都是一對對燈海螢火蟲，非常壯觀。

MIRROR四子楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger），睇到企埋起身跳。（大會提供）

導演劉偉強掌鏡拍攝現場熱鬧埸面。（大會提供）

去到Encore環節，伊健為觀眾送上驚喜，選唱了一首日文歌《幪面超人》主題曲，又跳高又踢腿，手舞足蹈，全場爆笑。「你哋唔好以為我做騷做到傻咗，因為我有個前輩級嘅日本朋友，山長水遠嚟我演唱會，我又唔識其他日文歌，淨係識呢首，希望有人為我翻譯畀佢聽。」

之後又特別演唱《內傷》：「有位朋友每次嚟睇我演唱會都指定要我唱呢首歌，希望你鍾意。」而這人就是觀眾席上的阿Sa，上次伊健紅館演唱會時亦送了這首歌給她，專屬點唱，非常窩心。