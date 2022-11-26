誅神的黃昏｜王菀之作曲獲封年度之歌　Serrini：我一定寫唔出！

王菀之（Ivana）與Serrini將於下月初合體開騷，近日更推出合唱歌《誅神的黃昏》，由Ivana作曲，黃偉文填詞。新歌MV一出，歌迷紛紛留言大讚：「年度之歌」、「無論曲詞編都令人非常震撼」，「樂壇欠王菀之一個交代」 。



王菀之與Serrini推出合唱歌《誅神的黃昏》，由Ivana作曲，黃偉文填詞。

新歌MV由 Sheng Wong執導，Serrini搞笑表示，一直想拍泳池游水和花園跑步的MV，不過今次化身為樹精同樣好玩。談到這首合作歌，她說 : 「Ivana 咁勁，咁大氣作品，我第一次聽已經同自己講，我一定寫唔出！聽Demo已經覺得好勁！第一次同馮翰銘（Alex）合作，佢真係好識得點同歌手相處，錄完一次，佢就循循善誘咁同我講，『好好呀 ，不如來多兩次？』令你不期然就笑咗出來，亦冇得反駁。」

新歌MV一出，歌迷紛紛留言大讚：「年度之曲」。

Ivana就話MV美得超出了她的想像：「MV裏面我哋演釋兩個精靈，可以話係演禮、樂之神，黃偉文歌詞想寫人類所做的事，已推到自己去到一個崩壞局面。」講到大家盛讚這是一首「CLS神曲」，Ivana謙稱：「係歌名有個神字，所以大家過獎啦。不過知道好多人鍾意我都開心，其實寫呢首歌時，我係好似做編織一樣，個腦裏面交織住我哋兩個人歌聲而啟發寫出來。其實我寫完編咗已經覺得好好，不過當然最後都係交畀馮翰銘（Alex）再編，令首歌更完美。當然黃偉文填的歌詞，係收到之後好震撼，我好珍惜今次合作，希望可以由呢首主題曲，係12月演唱會裏面，開始帶樂迷去一個精彩旅程。」

Serrini搞笑表示，一直想拍泳池游水和花園跑步的MV，不過今次化身為樹精同樣好玩。

MV導演Sheng Wong表示能與兩位藝術家合作十分開心，他本身就是Ivana歌迷，也是Serrini的好朋友，從沒想到可以一次過同兩位歌手合作，所以他設計了樹精給Serrini，另外覺得「水」的狀態很適合Ivana，她無論任何形狀都fit到入去，所以就設計了這兩個形象，希望大家喜歡：「最遺憾係有一個好靚場景，拍好了之後，因為錄影的記憶卡出事，現在卡已寄去歐洲維修，希望可以修服，修服到的話或者再推出個原版給大家看。

導演Sheng Wong覺得「水」的狀態很適合Ivana。

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