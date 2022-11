MC張天賦新歌《Overkill》首挑戰跳唱　拍MV拗柴忍痛跳足廿個鐘

MC張天賦出道短短兩年,不斷以穩定實力駕馭一首又一首風格多變的作品,今年最後一首派台作品《Overkill》是其首個紅館演唱會《This is MC》的主題曲,以跳唱配合暗黑曲風及強勁節奏展現超強霸氣與自信,今次MC再次挑戰自己,無論舞技演技都大躍進,把MV中角色「亦正亦邪」氣質發揮得淋漓盡致。



MC張天賦首度挑戰跳唱,好有驚喜!

早於十月開始,MC已為這個MV拍攝練舞排練,沒想到當日拍攝第一個跳舞鏡頭就因為踩空而拗柴跌倒,雖然腳腕又腫又痛,但他依然非常專業,稍作包紥就繼續拍攝,由早上6點開始,頂住腳痛拍足25小時至翌日早上7點才結束。他在MV中轉換了四個造型,其中dreadlocks辮子頭更是前所未見的另類型格,超有新鮮感。

MC坦言這首歌的MV是自己眾多MV中最喜愛的一個:「呢次打破咗我好多第一次,我第一個最大製作嘅MV、第一次連續要拍攝廿五個鐘頭、第一次拍攝受傷、第一次拍MV時候要唱歌,而且亦都係第一個最辛苦嘅MV,25個鐘頭真係好長,中間我可能只係瞓咗半個鐘左右,我真係冇瞓過覺,全日都幾乎係一個亢奮狀態,因為我都想件事可以做得好啲,成個畫面會出嚟會靚啲,我都擔心一瞓我就會開始腫,個狀態追唔上,所以一路都盡量同自己講唔好瞓覺。同埋,個MV我食咗好多嘢!食咗好多餐!哈哈!」

MC第一次嘅嘗試dreadlock頭。

MC亦談起自己的受傷經過:「 應該係第一個shot已經拗咗柴,當時我諗應該捱到廿個鐘頭⋯⋯但個傷好反覆,工作人員買咗止痛噴霧俾我頂到一陣,所以成晚我感覺係不停由唔痛去到痛,再唔痛又去返痛咁....」經過今次嘅教訓,他表示以後要跳舞,演唱會時都一定會選一啲合適自己動作的服裝和鞋「一來,拍攝場地又因為地面濕滑啦,所以大家真係要『小心地滑』,二來就係對鞋實在太高,所以一旦唔小心踩空就會出現扭親現象。」

《Overkill》歌詞中有一句「 有痛要痛到過度」 ,今次算不算實現了歌詞的感覺? MC笑言:「喺我嘅記憶當中呢個應該未去到最痛嘅,最痛應該暫時對我嚟講係紋身⋯⋯吖唔係,係紋眉⋯⋯吖唔係,係紋完眉要洗眉呀⋯⋯哈哈。」

這次MV角色,他演出的人物亦正亦邪配合了「有喪要喪到過度」這句歌詞,MC亦承認自己是一個喪的人:「我絕對係一個喪嘅人!當時當翻睇返MV嘅時候,我都覺得自己有好多鏡頭係好意想不到,好邪惡好狡猾⋯⋯幾有型...。但現實之中我都覺得自己係一個 all in or nothing 嘅人嚟,即係我都覺得我係⋯⋯都幾喪吓嘅!」

MC非常滿意今次的MV。

喺MV當中,MC第一次嘅嘗試dreadlock頭,「其實真係以搏一搏嘅心態去整嘅,但我好信任我嘅髮型師,亦都好信任我嘅造型師,所以決定整咗。整完出嚟效果非常之好,配合埋服裝同埋背景我覺得錦上添花咗。重有一個幾有趣嘅事,整dreadlock頭,大家覺得塊面好似咩都冇,有啲寡喎,於是就叫化妝師幫我喺面上畫一啲嘢,一開頭我哋揀咗啲符號,但又擔心啲符號有一啲我哋唔希望有嘅意思或者我哋未完全明白個圖案,所以唔敢輕易擺喺面度,最後我哋就決定是但寫一堆羅馬數字,於是揀咗16嘅羅馬數字「XVI」,但意思係咩呢…我就唔話畀大家聽喇!大家自己估下囉。」