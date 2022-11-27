鄭伊健欣賞夠薑自薦做表演嘉賓　黃淑蔓目標25歲前紅館開個唱

鄭伊健昨晚（26日）舉行第八場「HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022」紅館演唱會，除了有好友谷德昭、蘇志威、DJ森美和少爺占等，還有電影《深宵閃避球》導演兼編劇應智贇、演員周家怡、李靖筠、李玗蓁、王頤、陳海寧和宋嘉儀等拉隊捧場，還有為《感激我遇見》和《仍能情深愛上》等經典情歌作詞的小美亦由來支持。

鄭伊健昨晚舉行第八場紅館演唱會。

伊健唱出多首經典歌。

伊健全晚又唱又跳。

當伊健率領一眾樂手與黃淑蔓（Feanna）和雲浩影（Cloud）出場唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》，坐在台前觀眾席的《深宵閃避球》成員立即起身跳舞唱歌，還揮動手燈，Feanna向他們派心心手勢，完成演出部分，她們到觀眾席會合隊友們。在Encore環節，當伊健唱出電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》時，成班戲中演員和導演都起身又唱又跳，Feanna更興奮掩面表示：「我想喊呀！」之後伊健清唱了一段自己偶像張國榮的《柔情蜜意》，說：「你哋嘅年代聽我唱歌，而我嗰陣時，我覺得呢首歌好代表我愛情嘅一個階段，我好想唱，但唔敢叫佢哋彈，我唯有自己清唱。」

黃淑蔓和雲浩影擔任演唱會嘉賓。

黃淑蔓和雲浩影擔任演唱會嘉賓。

黃淑蔓和雲浩影擔任演唱會嘉賓。

而Feanna和Cloud今次參與伊健演唱會擔任固定表演嘉賓，全因為今年十月她們在「Media Asia x Highlighter Music Gig Online」節目中，Feanna首先向伊健自動請纓做演唱會表演嘉賓，當時她說：「我心願喺25歲前能夠踏上紅館舞台唱歌，就算只係一場都好。」身旁的Cloud亦表示希望在紅館唱歌的心願，結果誠意打動伊健，而她們的表現亦令全場觀眾非常滿意，伊健在台上亦讚當日她們「夠薑」為自己爭取機會。

原來今次Feanna自薦做演唱會嘉賓。

Cloud成功爭取機會做嘉賓。

不過Feanna卻因為生病無法從首場開始參與，直到第六場（24日）才登場表演，她說：「好多謝伊健前輩沒有放棄我，我生病第一日佢留說話慰問我：『你點呀？有無事呀？』病咗有鄭伊健問候喎，好勁呀，佢仲話等我好返，等我歸隊，所以我立即鬥智力強勁，贏晒啲病毒！」當她知道伊健在台上公開是她主動提出做嘉賓的要求時，她尖叫，說：「我好唔知醜呀！有時我會覺得自己做得太大膽，但伊健前輩真係好玩得。好開心，因為我學到爭取，呢個係我人生第一次為自己爭取到咁好嘅機會，我會好好珍惜，咁好嘅回憶，我會記一世！」在21歲完成「紅館唱歌」的心願，她為自己定下新目標：「我要25歲前喺紅館舉行個人演唱會！」