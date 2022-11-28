側田演唱會｜重提06年被偷影屋企及摷垃圾　爆喊呻低調生活仍被搞

側田於昨晚（27日）在會展舉行兩場《側田第一秒音樂會 Part 2》的尾場，全晚唱出多首經典情歌，將現場情緒推至頂點。久未露面的側田在演唱會感性地回想2002年被傳媒批擊的事件，更爆喊表示：「點解要做我呢？其實好怕『紅』呢個字，因為越紅身邊人越假。」

側田在演唱會上爆喊。

側田脫下帽子示人。

雖然忍不住眼淚，但側田豁出去：「唔理喇！I all in , man！你哋知我咩性格啦。其實我對呢一行又愛又恨，所以2020年搬咗泰國想搵返個初心，相信music god係要我經歷呢啲嘢，今日先做到呢個show。我哋共通點係歌，用音樂去愛大家！」

側田昨晚於會展舉行演唱會。

側田坦言細細成日俾人欺凌，過去入行17年由2005年開始已經有haters，更非常介意家人聽到負面新聞會覺得是真的。其後更重提當年被雜誌偷影屋企及摷垃圾一事，側田認為自己對於名氣這回事，過往不懂得自我接納，而是靠觀眾的支持接納自己：「呢17年我台上高調台下低調，刻意去低調，點解仲要搞我？但依家我諗通咗，唔鍾意我嘅人點都會憎我，最緊要係你哋（觀眾）仲喺度，有好多人撐我！」他亦感激曾有前輩提點，只要問心無愧得就可以，重點在於要對得住自己。

側田全晚唱出多首經典情歌，觀眾氣氛高漲。

側田於2005年出道，首張專輯包辦超過一半歌曲的創作，加上超班唱功，在樂壇爆紅。不過2006年初就被雜誌偷拍當時的緋聞女友林苑在其家中出沒，更拍得側田在家沒有戴帽，頭頂頭髮稀疏的照片。該雜誌記者更取走垃圾，找到避孕套及染有精液的紙巾，並拿紙巾拿去化驗，結果更發現紙巾含有淋病病毒。雜誌將此大造成封面新聞引起軒然大波，「金牌經理人」黃柏高隨即向該雜誌發出聲明及開記者會高調譴責事件。