蘇麗珊借創作新歌抒發深刻情傷　自言做不到分手亦是朋友

蘇麗珊（Ceci）今年加盟華納唱片，日前推出了新歌《愛情只是藝術品》，更首次親自作曲。Ceci表示多年來也有個歌手夢，只是之前一直未遇上機會，簽約華納唱片後，她幾乎一有時間就躲於家中創作，手上已經作了十多首歌，只是一直未夠膽拿出來見人。戰戰競競交歌給公司時已打定輸數，故今次能夠推出自己的作品感覺非常夢幻。

Ceci日前推出了新歌《愛情只是藝術品》。

Ceci透露新歌是用作抒發一些隱藏心中的傷痛及黑暗面，沒料到跟填詞人傾談時，對方助她把歌曲推到極致，「裡面呢幾句歌詞，唱嗰陣我都覺得好震憾『如像拍賣品的美 存在過唯美地死，庸俗愛情交給碎紙機 碎自己』，好鍾意MV之中的故事，亦是講到兩個人的愛情，得不到完美結局便寧為玉碎 不作瓦全。」

Ceci透露新歌是用作抒發一些隱藏心中的傷痛及黑暗面。

Ceci透露新歌是用作抒發一些隱藏心中的傷痛及黑暗面。

但見結局Ceci手執碎玻璃，準備殺死男友，Ceci笑道，「本來係我殺，後來導演話去勁少少，我想殺又殺唔落手，最後男友自己拉我隻手自殺。不過MV影片亦留左白，冇做晒成個過程，等大家有另外一個自行想要的結局。」

Ceci手執碎玻璃，準備殺死男友。

問到是否曾有一段愛情是傷到想殺人，Ceci坦言有，但已成過去，當時的所有委屈受騙及痛都化了落這隻歌之中，跟這段傷痛作一個永遠的道別，「咁人係唔可以一直帶住過去生活。嗰段感情我放咗落碎紙機，佢只會係一個人生經驗，一個教訓，而唔會再午夜夢迴時影響我。但係我就做唔到分手亦是朋友這種大方。我一定唔得。」

Ceci透露自己一直都有一個歌手夢。

Ceci簽約華納唱片後，幾乎一有時間就躲於家中創作，手上已經作了十多首歌。

MV之中，Ceci首次穿上婚紗，不過該婚紗竟是用垃圾膠袋製成：「著起我照鏡嗰陣都覺得好開心，覺得幾靚呀，哈哈。」被問到可有想過何時真正穿婚紗嫁人，Ceci直言：「有諗過結婚，不過冇諗過時間係幾時，目前都係專心工作先啦。」

Ceci穿上用垃圾膠袋製成的婚紗。

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