王菀之Serrini《誅神的黃昏》道出人性醜惡　獲樂迷封年度神曲

提起「諸神黃昏」，相信大家都會立即聯想到Marvel超級英雄「雷神」或北歐神話。王菀之（Ivana）與Serrini（梁嘉茵）為12月舉行的音樂會，特別創作了合唱歌《誅神的黃昏》，推出後立即獲樂迷激讚為年度金曲之作，那麼這首歌到底是想表達什麼？

王菀之與Serrini日前推出新歌《諸神的黃昏》。

其實「諸神的黃昏」（Ragnarök）源於北歐神話預言，而這詞為挪威文，意思是「諸神的末日」 。預言會出現一連串巨大的劫難，造成許多重要的神，包括奧丁（Odin）、雷神索爾（Thor）、弗雷（Freyr）、海姆達爾（Heimdallr）、洛基（Loki）、 火巨人（Muspell）、霜巨人（jötunn）等死亡，戰火連連還有自然浩劫，最後整個世界沉沒在水底。最終世界復甦，存活的只有雷神兩個兒子及兩個人類重新建立新世界，是北歐神話非常重要的一部分，更是許多學術研討的主題。

《誅神的黃昏》由Ivana作曲。

Serrini在MV的造型。

《誅神的黃昏》由Ivana作曲、馮翰銘編劇監製，而填詞的黃偉文便用了「誅」字取替，帶出一份殺氣。歌曲予人帶有神話感覺的旋律，並加插了印度古典樂器西塔琴（Sitar）營造神秘及古老感來配合北歐神話預言。歌詞方面非常直白，道出了人性醜態及現今社會的瘋狂常態。

《誅神的黃昏》歌詞由黃偉文操刀。

而Ivana與Serrini逐句對唱，兩人似是作出呼喊和回應，二人各自代表了社會或世界均處於分裂的狀態。歌曲去到中段旋律更趨猛烈，而兩人的對答亦變得激烈，歌詞亦道出 「由笨蛋一統天下 知書識禮想死吧」、「名利求熟人吧 熟人易說話」、「叫做修養 無謂養吧 修養食得嗎 有益嗎」，暗示登上高位不需要靠實力，有沒有資格都不重要，識人好過識字，意指社會秩序和道德標準受到嚴重破壞。

MV的顏色對比強烈。

MV的顏色對比強烈。