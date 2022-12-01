鄭欣宜相隔9個月再踏紅館開騷　半透視黑裝瞓泥影海報有寓意

香港歌手鄭欣宜（Joyce）於今年6月開完《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》紅館個唱後，決定再接再厲，宣布出年3月16日至18日，假紅館舉行一連三場Part 2，並改名為《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，12月12日起信用卡優先訂票，票價為港幣$880、$580和$380。

相隔九個月再踏紅館開騷，Joyce非常興奮和期待。（大會相片）

雖然是Part 2，但演唱會海報都一絲不苟，重新製作過，Joyce以全身黑色半透視造型亮相，性感有型，躺在濕潤泥土上，擺出不同的型格甫士。意思是仿如一粒種子在蓄勢待發，充滿生命力。相隔九個月再踏紅館開騷，Joyce非常興奮和期待，上次演唱會尾場4度Encore，她承諾觀眾盡快再開騷，果然言出必行。她對fans說：「我哋勾過手指尾架嘛，我講得出做得到，你哋呢？See you there！」

工作人員在影樓搭出一份「土壤」，好讓欣宜茁壯成長。（大會相片）

Joyce說：「今年6月在紅館舉行『BETWEEN US演唱會』，今次可以話係Part 2，因為一年內再開第二次演唱會。而今次『BELIEVE US』演唱會我將會準備更多、更精彩、更豐富嘅表演畀大家聽同埋睇。」上次紅館演唱會，Joyce跟歌迷分享心深處的秘密，例如恐懼。今次呢？她說：「今次會回應返上次演唱會，對人生、對世界嘅一啲疑問。」

雖然是Part 2，但大家都重新製作一張新海報。（大會相片）

至於演唱會表演嘉賓，Joyce笑說：「我天馬行空地寫咗一個好想邀請嘅嘉賓list，大約二十幾位，日前開會時，我輕輕講咗幾個人名，啲同事嘅反應係『嘩』！嘻嘻，我唔知係覺得我黐線，定係我諗嘅嘉賓黐線呢？哈哈！」而歌單，Joyce用「不得了」來形容，她說：「梗係不得了啦，雖然我哋只係相隔唔夠一年再開騷，但我好榮幸地多咗好多新歌和新project，會有更多好歌同大家分享。」