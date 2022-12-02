中年好聲音｜47歲柳冕四肢傷殘　坐輪椅唱《無言感激》感動全場

無綫推出的全新綜藝歌唱真人騷《馬百良安宮牛黃丸呈獻：中年好聲音》，專為35歲或以上的朋友而設，讓一眾人到中年但又唱得的男女提供千載難逢的演出平台，向夢想再出發。節目逢周日晚九點半於翡翠台播映，由車婉婉擔任主持，評審團則為Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡、林志美、周國豐。

《中年好聲音》自開播以來便掀起全城熱話，當中上周奪得5盞燈爆分的顏志恆及鮑聖光備受網友熱捧，官方YouTube Channel「TVB 綜藝」上載了顏志恆深情演繹《一首歌一個故事》及鮑聖光大晒靚聲獻唱《倩影》的影片，分別吸了約15.9萬及16.6萬的觀看次數（數據截至12月2日早上9時），兩段影片合計共吸約32.5萬觀看次數，畀Like次數則分別是約1.9千次及1.8千次，兩段影片更齊齊登上YouTube熱門影片。

周日（4日）播出的最新一集，可謂充滿洋蔥！是集有份登場的47歲柳冕，一位四肢傷殘人士，他鼓起勇氣、坐着輪椅登上《中年好聲音》這個舞台，目的是想以身作則鼓勵同路人，他說：「突然一個交通意外，令到四肢傷殘，真係好殘忍。喺機緣巧合之下，一隊義工Band隊教我唱歌，我係用咗5年時間，個丹田先識郁得番，係音樂帶番我出嚟，我哋殘嘅都可以追夢架，唔好放棄自己！」柳冕深情獻唱《無言感激》，伍仲衡被他充滿生命力的演出打動：「你畀到我感覺係講緊一個故仔，我記得你講過想做一個榜樣，想話畀人聽任何人都可以追尋夢想。」