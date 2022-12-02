中年好聲音｜46歲陳敬賢曾身家過億最後歸零 經歷令車婉婉落淚

46歲前商人陳敬賢「高山低谷」的經歷。陳敬賢獻唱呂方的《流浪花》，他的歌聲充滿着感情與故事，原來他20多年前曾北上創業打拚，並創出一番新天地，高峰時每月生意額曾高達3,000萬，惟後來生意遇上阻滯，最終變成一無所有，他流下男兒淚說：「最傷心係畀咗好大遺憾我屋企人，佢哋明明有個好好嘅起跑線，但係我做得唔夠好……其實之後嗰10年我都好Down，好封閉自己，係音樂帶番能量畀我。」車婉婉及肥媽被他背後的故事所感動，全程拿着紙巾不停拭淚，肥媽寄語他說：「要信呢個世界係圓，記得有個睇相佬同我講，人十年一個大運，你都行咗十年衰運，冇得再衰啦。」至於這兩位有故事的人唱得如何？記得留意最新一集《中年好聲音》。

是集除了雲集眾多有故事的人，亦有不少實力唱家班，35歲的音樂製作人何博文就是其中一位，據知他曾是Vici＠XiX其中一位歌唱老師。博文挑戰高難度獻唱《李香蘭》，其間他飆高音大晒唱功，伍仲衡讚他藝高人膽大：「最後Chorus你竟然用真音，原唱都係假音，你都幾大膽！」張佳添則說：「你音樂感好強，加上你識得發聲，呢兩樣夾埋已經好無敵，冇諗過喺《中年好聲音》聽一首張學友嘅歌、係會變成一首新歌。」至於博文能否奪得5盞燈爆分？周日晚自有分曉。