陳奕迅演唱會紀念品唔淘寶 癲到去法國訂香薰蠟燭

陳奕迅《Fear and Dreams 》演唱會本周五（9日）舉行，演唱會紀念品日今日公開，單看外表，會以為與平時演唱會紀念品無異，價錢仲嚇死人，蠟燭賣五百，背包價錢更誇張標價4100。但原來「細看極恐」⋯⋯

眾所周知，演唱會紀念品梗係用料越平越好，不過Eason唔識做生意，出紀念品為了自high，香薰蠟燭賣五百,01收到料，原來是法國製造，有傳Eason與設計師親自去法國，與著名香薰廠商Aether合作，翻查資料這間廠為不少名牌推出過香水及香薰，那製造成本一定不便宜，一定賺得不多。

不單止香薰蠟燭，售價$4100的背包，眼尖歌迷發現由Yoshida&co製造，即係Head Porter間廠，背包容量亦跟足Eason「柯打」，非常腌尖，其實據他覺得Head Porter出產的背包容量，有時對男仔嚟講太細，但對女仔又太大，結果他要求對方為他訂造，他心中的完美size，但還未滿足，他要求廠商將背包減少一邊側袋間隔，理由『咁側袋用嚟袋支水，唔駛兩個袋」，真係麻煩友！不過是限量發售，可能你想買也未必買到。

細看Eason 今次推出的周邊產品，他的「古靈精怪」要求、「收納整齊」強迫症無所遁形，無論衫、袋、飾品，都帶著這種「臣」化強迫症理念，只要你是臣迷，產品上手，一定會會心微笑 : 「對！這個就是陳奕迅。」

Eason是次紀念品包括有: 短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等多種紀念品。

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這次的演唱會的T恤由日本著名插畫家: Noritake 操刀，特別為Eason畫了一個單線畫臣化形像，T恤看似普通，其實並不普通，一如Eason本人。用料上盛之外，還暗藏夜光及反光物料印刷，於黑暗地方，會自動發光（Dreams）及反光（Fear）。不單可以底面反轉著，底面更印有「臣腦」，偷偷告訴你「臣」聯想到的「Fear」及「Dreams」是什麼。原來「臣懼」是: 體汗味、電話冇電、冇得上網、無聊、擔心冇野食肚餓饑荒、高空及健忘症。而「臣夢」是 : 打開心窗、自由飛翔、無慾無求像一片雲、對任何事持有熱情、勇氣、要放鬆、還有一個乾淨整潔的空間，這些理念非常人性，又搞鬼幽默。

T恤主打白及灰兩隻顏色，另外亦會推出有不同的顏色特別版，不同颜色每款只有一百件，在特定日子才於紅館發售。想儲齊咁多隻色，臣迷要留意日子上紅館搶購。

而演唱會的紀念長袖衛衣更是冬天必搶，衛衣印有由Noritake專門設計的Fear and Dreams 字樣，非常限量發售，直接可以告訴你，只有少量手快幸運兒才會擁有到。

帆布袋一向都是不少演唱會的紀念產物，但Eason今次出了個極厚身質料帆布袋，印有他的單線畫頭像，簡約的美觀令人響往。相信會是不少人希望擁有的紀念品。

帆布袋之外，臣化式的自肥計劃出現，Eason為自己想要，私人訂製極高品質背囊及收納小包，這個自肥系列，超級「臣化」，背囊做了他希望的不平行設計，只有一邊側袋，而袋的size，不像外間相同品牌的讓很多人覺得「太大」，也不是外間某些款做得太細，而是特別製造的「臣專屬尺碼」，入面間隔擁有「臣」級「整齊收納」之強迫症，方便整齊收納每樣出門必備物品，買到後你就會知臣之心思細微之處。這些自肥系列貨品都是日本製造、每個只做了數十個，提供給跟Eason一樣，對這個袋情有獨鐘的朋友共賞。

此外，Eason也推出「臣」級香薰蠟燭，讓臣味充斥你周圍。

香薰蠟燭只有黑白兩色，上面有臣親自手寫的Fear及 Dreams字樣，若隱若現非常低調印於香薰杯外，不拿上手都未必看到「臣祕」字樣，完全代表著那個永遠讓人估你唔到的陳奕迅。至於香味更是獨有「臣味」，由Eason親自飛去法國一家非常有名，專為國際級名牌子出香薰的廠商，親自混制《臣之獨有氣味》，每個香薰蠟燭均於法國製造再空運到港。限量每款500個，售完即止。

此外，買滿一千元，加$110就可以換購一個「臣經研究所」購物袋，呢個袋上面，印有所長(eason)親筆書寫的短句，「why don’t we laugh about it ？」「now is the time 」「just get on with it 」除了質料極佳，句句臣化標語，提醒你活著多好，歌迷必定想擁有。