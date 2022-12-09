Clockenflap2023首輪陣容出爐 Arctic Monkeys Tyson Yoshi有份

香港最盛大的國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 首輪音樂陣容火熱出爐,帶來多個神枱級殿堂大團、國際亞洲重磅音樂單位及大熱新生代樂團回歸中環海濱,回報一眾期待已久的本地樂迷, 2023 年 3 月 3 日至 5 日約定大家。

Arctic Monkeys將來港出席Clockenflap2023

今年 Clockenflap 音樂陣容繼續豐富多元,於週五首日搶閘登場的重頭戲為英國班霸Arctic Monkeys,剛推出最新第 7 張專輯《The Car》的他們首度來港,本地樂迷翹首以待終於有機會可以一睹其現場演出!同日表演焦點還有闊別香港將近 10 載的法國synth-rock 班霸 Phoenix,其流麗輕快的法式搖滾加上公認的頂級現場表演功力,誓將當晚氣氛推向頂點;當天還有香港 Trap 領頭人物 YoungQueenz 帶來本土說唱藝術,樂迷絕對不容錯過。

星期六陣容繼續星光熠熠,包括 Chill 到極致的法國 Neo-Soul 多樂器演奏家 FKJ,以及挪威最具代表性之一的流行民謠二人組 Kings of Convenience,兩個重頭單位將分別透過唯美 Neo Soul 及清逸雋永 Folk-pop 演出向現場觀眾放暖。星期日則有炙手可熱的令和唱作歌姬 Milet、由 Modeselektor 及 Apparat 組成的德國超級電音共同體 Moderat,以及為後搖史詩作出獨特註解的日本天團 MONO。

Tyson Yoshi亦會到Clockenflap2023表演。

其他國際及亞洲強勁表演陣容包括:加拿大夢幻 indie 新銳 Men I Trust(五)、泰國爆紅獨立樂團 Three Man Down (日)、深受樂迷喜愛的曼谷浪漫 indie 雙傑 HYBS(六)、日本三人搖滾樂團 Hitsujibungaku(六)、成功融合 Afro-beat 及 Hip-hop 於爵士樂的英倫四人組 Ezra Collective(日)、香港炙手可熱音樂人 Tyson Yoshi(六)、美國復古 indie soul 音樂企劃 Ginger Root(六)及近年備受矚目的台灣大熱唱作女聲 LÜCY(六)。合共 30 個精彩表演單位已於本輪公佈揭盅,還有更多重量級名字即將陸續登場,當中包括星期六日的重頭壓軸單位,樂迷務必密切留意。



早鳥優惠票由現在至 2022 年 12 月 22 日於 www.clockenflap.com 火熱發售。三天週末票價格 HK$1,480,而單日門票票價則為 HK$980,所有價格將於 12 月 23 日起分段上調。