盤點15首聖誕必播歌曲　廣東歌一樣可以充滿濃厚節日氣氛！

「又到聖誕,又到聖誕!」每年去到聖誕節,必定會與親朋好友聚在一起開美食派對和交換禮物,聚會上如果播放幾首聖誕歌必定更加增添濃厚的聖誕氣氛!除了每年必播的《Jingle Bells》、《Last Christmas》和《All I Want for Christmas is You》之外,還有哪些好聽又不老土、非常適合在節日播的歌曲呢?趁現在還有幾日才到聖誕,不妨參考一下小編的15首必聽聖誕歌曲,看看哪一首啱大家心水:



1) MIRROR《12》

MIRROR《12》(網上圖片)

2) 郭富城《我們的快樂聖誕》

郭富城《我們的快樂聖誕》(網上圖片)

《我們的快樂聖誕》是郭富城於今年11月推出的單曲,歌曲改編自郭富城25年前的經典作品《戰場上的快樂聖誕》,雖然部分歌詞重新填過,但依然經典中的經典。

3) MC張天賦&洪嘉豪《聖誕很忙》

MC張天賦&洪嘉豪《聖誕很忙》(網上圖片)

《聖誕很忙》由MC與YouTuber「藍仔頭」於去年12月推出,其後MC再與擔任作曲、編曲和監製的洪嘉豪一同推出另一個合唱版本,成為一首經典聖誕節悲傷情歌。

4) Serrini《Sweet Sweet Christmas》

Serrini《Sweet Sweet Christmas》(網上圖片)

這首歌於去年12月推出,相比起大眾的聖誕歌風格,《Sweet Sweet Christmas》給人一種留在家中飲住酒chill住度過聖誕的感覺。

5) Dear Jane《Dear Christmas》

Dear Jane《Dear Christmas》(網上圖片)

《Dear Christmas》是一首2019年12月推出的作品,歌曲參照50年代的曲風而創作而成,懷舊風的歌曲一樣充滿著節日的熱鬧氣氛。

6) Tyson Yoshi & Gareth.T《December》

Tyson Yoshi & Gareth.T《December》(網上圖片)

Tyson Yoshi與Gareth.T於去年12月共同推出英文合唱歌《December》,曲詞由兩人包辦,內容為兩人對2021年的終結。

7) Taylor Swift《Christmas Tree Farm》

Taylor Swift《Christmas Tree Farm》(網上圖片)

《Christmas Tree Farm》是Taylor Swift於2019年12月新專輯《Midnights》中的收錄曲,歌曲甚有迪士尼的節日風格,Taylor Swift於去年11月再乘勢推出該曲的「Old Timey」版本,更加充滿80年代的年代感。

8) Ariana Grande《Santa Tell Me》

Ariana Grande《Santa Tell Me》(網上圖片)

《Santa Tell Me》是Ariana Grande於2014年推出的單曲,輕快的節奏加上可愛的歌詞,成為不少人在聖誕派對上必播的歌曲之一!

9) Alicia Keys《Santa Baby》

Alicia Keys《Santa Baby》(網上圖片)

《Santa Baby》是Alicia Keys於今年12月推出的聖誕專輯《Santa Baby》的收錄曲之一,該歌曲改編自Eartha Kitt和Henri René於1953年推出的同名合唱歌,Alicia Keys的版本更加帶有性感風格,亦是多個翻唱版本中保留50年代懷舊感的版本之一。

10) Taylor Swift《White Christmas》

Taylor Swift《White Christmas》(網上圖片)

《White Christmas》是Taylor Swift於2007年推出的聖誕專輯《The Taylor Swift Holiday Collection》的其中一首收錄曲,該歌曲改編自1942年由Irving Berlin創作的《White Christmas》,雖然曾經被多位不同年代的歌手翻唱過,但Taylor Swift的《White Christmas》是最真摯最純粹的版本,亦是少有的鄉村風聖誕歌。

11) BTS防彈少年團《Butter(Holiday Remix)》

BTS防彈少年團《Butter(Holiday Remix)》(網上圖片)

BTS於2021年5月推出英文單曲《Butter》,在全球獲得壓倒性的好評,不但登全球101個地區嘅iTunes單曲榜冠軍,更連續7星期奪Billboard Hot 100榜第一位,其後他們於12月推出「Holiday Remix」,配合大量聖誕鐘與手搖鈴的聲音,充滿節日色彩。

12) SHINee《Colourful》

SHINee《Colourful》(網上圖片)

《Colourful》是SHINee於2013年推出的迷你專輯《Everybody》中的收錄曲,歌曲節奏明朗歡快,配合充滿繽紛色彩的MV,是不少KPOP粉絲喜歡在聖誕節播放的歌曲之一,聽完心裏暖暖的。

13) NMIXX《Funky Glitter Christmas》

NMIXX《Funky Glitter Christmas》(網上圖片)

NMIXX於今年11月推出聖誕單曲《Funky Glitter Christmas》,是一首由龐克銅管樂器和鋼琴節奏主導的歌曲,聽完能夠感受到七位女孩的活潑能量!

14) Super Junior《Celebrate》

Super Junior《Celebrate》(網上圖片)

Super Junior於本月15日剛剛推出新專輯《The Road : Celebration》,收錄五首極具聖誕氣氛的歌曲,其中主打歌《Celebrate》最充滿歡樂的節日氣息,深受樂迷喜愛。

15) 河成雲《The Story of December》

河成雲《The Story of December》(網上圖片)

《The Story of December》是河成雲於2019年12月推出的聖誕單曲,該曲是著名製作團隊作曲家李柱亨和河成雲一起創作的抒情歌,優美的鋼琴旋律和河成雲溫柔的歌聲融合在一起,在寒冷的冬天聽時份外溫暖。