黎明開騷在即仍有十連位售　黃牛三折散貨更稱下次買飛有優惠

最近多個演唱會都出現開騷前有剩票的情況，早前《香港01》亦與大家瀏覽過一次最近的演唱會售票情況。黎明的《Drive In Ultra: LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》於12月17及18日在中環海濱活動空間舉行，而楊千嬅的《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》於12月17及18日在亞洲國際博覽館Arena舉行，二人同一日舉行演唱會，但售票的情況大有不同。

黎明下月於中環海濱活動空間開騷

楊千嬅的演唱會早前已經實測過，在Cityline售票網只可以購買到單丁位的門票，未有連位供應。而黎明的演唱會則相反，早前實測後發現兩日的$1380門票還可以購買到10張的連位門票。

近日網上更流傳一段信息，指黎明的演唱會進行促銷活動，減價的幅度十分之高，由正價的$1380減至$450，而較前的區域就由$1380減至$650。而車位亦由$13000減至$6500，進行割喉式減價。更有部分「黃牛」黨炒燶，開口對客人說：「幫幫手買下啲黎明，每人買兩張都好，如果今次有買黎明嘅朋友，下次買演唱會有折扣優惠！」而昨日（14日）再次實測後，可以見到黎明演唱會的$1380門票仍然可以買到10連位，只是行數比早前實測的較後。

黃牛炒燶左？(讀者提供)