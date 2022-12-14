梁詠琪紅館騷加開一場 預告演唱會加入劇場元素歌單三場不同

闊別紅館五年，梁詠琪（Gigi）將於明年，再次踏上舞台，舉行《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會。今日Gigi宣布加開2月19日一場，於2月17至19日開騷，總共開三場。

Gigi宣布演唱會加開一場。（陳順禎攝）

接受《香港01》訪問時，Gigi透露對上一次開騷已經是5年前，隨著疫情放寬，多了歌手舉行演唱會，今次重踏舞台能夠與很久沒見的粉絲見面。提到很多歌迷都在Gigi社交平台上留言表示有好多歌都想聽，Gigi笑言：「出過嘅碟都唔少，好多歌，今次就像著重喺每首歌嘅歌詞。今次演唱會主題係《時間遇上我們》，希望今次演唱會一部分係以劇場形式呈現。我覺得依家演唱會觀眾質素好高，演唱會方式唔止一種，我哋可以擺多啲內容落去。」Gigi續指將劇場形式將歌曲放進「昨日」、「今日」、「明日」，用時間串聯一個故事，自己亦都非常期待，更透露歌單的某部分三場都有所不同。

Gigi保養得好好！（陳順禎攝）

Gigi直言近年因限聚令導致很多習慣都改變了，距離上一次演唱會已經有5年，希望透過今次演唱會可以思考一下時間與我們的關係。提到囡囡Sophia上次演唱會都有來支持，Gigi笑言在家練歌時特別額外買了多一支咪給囡囡一齊唱：「我唱嘅歌如果佢識唱就一齊唱，又或者我唔喺度佢會play吓歌唱吓歌，屋企練歌嘅時候又可以問吓佢鍾唔鍾意呢首歌。」並提到Sophia會來支持，更依稀記得對上一次2018年演唱會自己3歲都有睇過媽媽演唱會。

相隔5年再開紅館演唱會，Gigi透露會以劇場形式呈現。（陳順禎攝）

為了演唱會Gigi表示沒有特別減肥， 但吃得非常健康，認為體重只是一個數字，所以自己比較著重食物的營養，希望屆時順順利利，而自己在聖誕節及農曆新年拜年都會做足安全措施，確保自己不要在演唱會前病。