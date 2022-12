叱咤公布我最喜愛的歌曲最後15強 網民驚訝《Call My Name》入圍

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」將於1月1日舉行,早前叱咤已經在社交平台公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的組合」的最後5強。早前叱咤公布「我最喜愛的歌曲」15強,入圍歌曲中MIRROR成員的歌曲佔一半。

入圍15強的歌曲分別是:COLLAR的《Call My Name!》、Edan呂爵安的《Elevator》、Jer柳應廷的《MM7》、Anson Lo盧瀚霆的《Mr.Stranger》、MIRROR的《We All Are》、MC張天賦的《小心地滑》、Jeremy李駿傑的《半》、MC張天賦的《老派約會之必要》、洪嘉豪的《污糟兒》、姜濤的《作品的說話》、Dear Jane的《到底發生過什麼事》、AK江𤒹生的《信之卷》、林家謙的《某種老朋友》、Ian陳卓賢的《留一天與你喘息》及張敬軒《賽勒斯的愛》。

入圍15強的歌曲 (ig圖片)

15強的歌曲有過半數是MIRROR成員並不意外,有網民認為COLLAR的《Call My Name!》也能入圍覺得很意外,更有網民不知道《Call My Name!》為什麼能進榜。但其實《Call My Name!》於2022年第4週開始上903專業推介,而且曾經連續7週都登上903專業推介,所以《Call My Name!》也是實至名歸。而MC張天賦亦有2首歌曲進15強,有粉絲指MC有2首歌會分散票源,所以希望可以「盡地一鋪」在1首歌上。

《Call My Name!》於2022年第4週開始上903專業推介 (903截圖)

COLLAR的成員們出道以來接拍了不少廣告,大受品牌歡迎。(資料圖片)

而MIRROR的粉絲方面,各鏡粉最近不停在港九各地派發宣傳單張,希望除了鏡粉外,可以吸納到更多的票源。