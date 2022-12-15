王菀之離開寰亞做獨立歌手 明年5月與港樂合作開騷

IVANA王菀之完成之前與Serrini合作的演唱會之後，口啤載道，歌迷嫌不不夠喉，好恨睇她的個人騷，昨日她於社交媒體宣佈，明年的個人音樂會早已經籌備當中，而且非常特別地，於明年5月份，一連兩星期做兩個不同種類音樂會，結合藝術及音樂，王菀之藝術音樂作品分裂為兩種不同形態呈現。

第一個計劃最近已經由香港管弦樂團啟動宣佈，明年5月的12及13日，她將聯同香港管弦樂團合作於大會堂做三場非常特別的藝術音樂演出，接著另一個星期，則轉移到另一場地，進行一個完全不同音樂風格、準備顛覆「聲效」體驗的音樂會。樂迷將可以一次過享受兩種極不同的音樂體驗。

Ivana表示明年的演出，就像自己細胞分裂一樣，分裂出兩個不同形態的王菀之，目前先公佈是與香港管弦樂團的合作，2023年5月12, 13 號會做三場演出。這個音樂會，她會由流行音樂唱作人，躍身成為作曲家，音樂會的上半場會由香港管弦樂團負責於音樂會中演奏她人生第一個全管弦樂作品，下半場則與管弦樂團結合，聲演個人的經典音樂歌曲。

她說，「這是一個我過去幾年不斷努力實踐的藝術計劃，叫做”the missing something” , 探索生命裡有所缺失帶來的反思。 第一章，是The Pink Room Experience, 反思標籤文化； 第二章，是分享感恩哲學的裝置藝術展《會唱歌的畫布》。 當時寫了一些管弦樂章 ，配合裝置藝術，再延續至這次的第三章，以音樂呈現自己的詩作 : 『我不肯定咖啡要配什麼: 冰島、那個鋼琴，還是你的畫像? 』，好開心第一次親寫的管弦樂章，可以由香港管弦樂團演奏，真係好榮幸。」

說到由唱作人升級為作曲家，Ivana謂，「世界上女性作曲家為數不多，我能夠做到成為其中一個，我覺得好開心，能夠親自創作管弦樂章，亦是我從小的夢想，弦樂作品係好難寫，如果真係要同流曲比較，我覺得難好多倍，需要的造詣同複雜情度，超乎想像。我的第一個全管弦樂作品，編織呢個夢想，整過創作過程長達三年多。」

至於緊接這個管弦樂show的，另一個音樂會，Ivana表示，「係一個絕對唔同風格，準備顛覆「聲效」體驗的音樂會！依家未可以透露咁多住，遲下先同大家公佈。我只可以話，兩個騷都咁正，希望大家唔好錯過。」

此外，最近有報導指她已經離開合作多年的寰亞娛樂，自己做獨立歌手發展，有指她惟近日有人發現Ivana維基百科資料有改動，唱片公司一欄中顯示Ivana去年已離開寰亞唱片，經理人公司為其名下的「Ivana Music Limited」，又有歌迷猜踱她簽約「木火娛樂有限公司」。Ivana表示，的確已經離開寰亞唱片，大家是和平友好關係下分開，「最近我在忙著籌備很多項目和計劃，所以沒有向外間講太多新轉變。在寰亞已經十四年了，心裡非常感激，特別是林老闆，有很多同事都依然是朋友。暫時我會做獨立Artist , 有更多夢想想實踐，未考慮簽任何公司。」對於藝術家這個夢想，Ivana坦言，她從來沒有放棄，積極向著這個夢想邁進，非常希望喜歡她音樂的朋友，可以一路同行看到她的進化。

《港樂 X 王菀之 The Missing Something 音樂會》

Program 節目

上半場 ： Ivana 編寫的首個管弦樂作品，由香港管弦樂團演奏

下半場：與Ivana一起演出她的全新及經典歌曲

演出日期及時間

2023年5月12日 (星期五) 8:00pm

2023年5月13日 (星期六) 3:00pm

2023年5月13日 (星期六) 8:00pm

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$580 $480 $380